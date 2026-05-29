Fue detenido en un procedimiento realizado durante la jornada del viernes 29 de mayo. Foto: Periferia

La Justicia acusó formalmente al expresidente de ARSAT, Facundo Leal, por el presunto alquiler de predios destinados al almacenamiento de insumos tecnológicos con sobreprecios. Los contratos bajo la lupa judicial contemplaban el resguardo de contenedores con materiales de fibra óptica por montos superiores a los valores actuales del mercado, por lo que los peritos analizan los documentos comerciales de la entidad.

Según informó La Nación, los agentes de la división de Operaciones Federales de la Policía Federal ejecutaron los operativos en la vivienda mendocina y en un departamento porteño del exfuncionario de telecomunicaciones durante la jornada de este viernes 29 de mayo. Los investigadores incautaron aproximadamente 2.300.000 dólares en efectivo junto a diversas sustancias ilegales y los elementos probatorios quedaron a disposición de las autoridades a cargo de la investigación.

El juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, dictó la orden de detención correspondiente para asegurar la comparecencia del imputado en sede judicial. El fiscal federal Federico Domínguez interviene de manera directa en la causa penal y el personal policial remitió los informes de los procedimientos domiciliarios para dar continuidad a los trámites procesales vigentes.

La trayectoria de Facundo Leal en ARSAT

Leal estuvo vinculado a la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales SA (ARSAT) prácticamente desde su creación en 2006.

Primeros años y proyectos: formó parte del equipo fundacional y de las gestiones iniciales de la empresa (entre 2006 y 2012), participando en los equipos que llevaron adelante los proyectos estratégicos para el diseño y posterior lanzamiento de los satélites geoestacionarios ARSAT-1 y ARSAT-2 .

Presidencia: tras desempeñarse en diversos cargos ejecutivos y directivos dentro de la compañía, asumió formalmente como presidente y gerente general de ARSAT en agosto de 2022 (continuando en 2023), durante la gestión de Alberto Fernández. En su rol, impulsó planes de conectividad federal y defensa de la soberanía de datos satelitales.

Además, a lo largo de su carrera pública, compartió espacios de gestión con personalidades reconocidas de la política como por ejemplo Rodolfo “Rolo” Gabrielli, exgobernador de Mendoza, a quien acompañó en la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC).

A mediados de 2025, bajo el gobierno de Javier Milei, Leal dio el salto al ámbito del transporte aeroportuario al ser designado presidente ad honorem del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA). Dejó la conducción de este ente a principios de 2026 luego de una polémica por el uso de un avión privado en un viaje a Barcelona.