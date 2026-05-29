Argentinos secuestrados de la misión humanitaria a Gaza Foto: @infocapac

El Gobierno argentino confirmó que inició gestiones diplomáticas para obtener la liberación de María Paula Giménez y Lucas Ezequiel Aguilera, dos ciudadanos que fueron detenidos en Libia mientras se dirigían a Gaza en una caravana de carácter humanitario. Según la información oficial, ambos permanecen alojados en Bengasi, aunque las autoridades locales no informaron condiciones ni tiempos del proceso.

El caso salió a la luz el pasado 24 de mayo, cuando la Cancillería tomó conocimiento de la detención ocurrida en las inmediaciones de Sirte, una ciudad clave del centro-norte libio. En ese mismo operativo también habrían sido demoradas otras ocho personas de distintas nacionalidades que integraban el mismo convoy.

El grupo había partido a comienzos de mayo desde Mauritania con el objetivo de llegar a la Franja de Gaza por vía terrestre. Para concretar ese recorrido eligieron atravesar territorio libio, un país atravesado por una compleja situación política y de seguridad, sin una autoridad central unificada.

El operativo diplomático para obtener la liberación de los dos argentinos en Libia

Tras confirmar los hechos, el Ministerio de Relaciones Exteriores a cargo de Pablo Quirno activó canales a través de la Embajada argentina en Túnez, que tiene competencia sobre Libia. Desde allí se impulsaron contactos con representaciones extranjeras y organismos internacionales para verificar el estado de los detenidos y coordinar acciones.

Uno de los principales obstáculos es la falta de información oficial por parte de las autoridades que controlan el este del país. Hasta el momento no difundieron un listado formal de detenidos ni precisaron su ubicación exacta, aunque las fuentes diplomáticas coinciden en que los argentinos se encuentran en Bengasi.

En paralelo, Argentina solicitó cooperación consular a Italia el pasado 26 de mayo dado que el país eropeo cuenta con presencia en la ciudad. El cónsul italiano logró acceder a ciudadanos de su país detenidos, pero las autoridades libias le negaron la posibilidad de visitar a Giménez y Aguilera.

A pesar de esa limitación, el representante italiano transmitió un pedido para mejorar las condiciones de detención, que fue aceptado por las fuerzas locales. Sin embargo, la Cancillería aclaró que todavía no hay avances concretos sobre una eventual liberación.

El Gobierno también mantiene contacto con la Misión de Apoyo de Naciones Unidas en Libia y con el Comité Internacional de la Cruz Roja en busca de respaldo internacional para encauzar el caso. Las gestiones apuntan a garantizar la integridad de los argentinos y acelerar una solución diplomática.

En ese marco, el Palacio San Martín reiteró que brinda asistencia a ciudadanos en el exterior incluso en contextos considerados de riesgo. El comunicado oficial aludió a situaciones que pueden implicar acciones imprudentes, aunque evitó profundizar en la evaluación del caso.

Quiénes son los argentinos detenidos en Libia

Giménez y Aguilera integraban la caravana Global Sumud Maghreb, un convoy que se presentaba como misión humanitaria. Según el ministro bonaerense Carlos Bianco, ambos forman parte de la organización NODAL y participaban dentro de un equipo sanitario.

Los argentinos formaban parte de una caravana terrestre de supuesto carácter humanitario Foto: @periodistan_

De acuerdo con esa versión, la última comunicación con ellos se produjo cuando informaron que estaban siendo trasladados tras arribar a un puesto de control cercano a Sirte. Desde entonces, no hubo confirmación directa sobre su situación, lo que motivó reclamos para intensificar las gestiones diplomáticas.

Mientras persiste la incertidumbre, la evolución del caso dependerá de las negociaciones con las autoridades locales y de la posibilidad de lograr acceso consular. Por ahora, la prioridad oficial es obtener información precisa y avanzar hacia la liberación de los argentinos.