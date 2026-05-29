La secretaria general de la Presidencia encabezará una reunión con gobernadores en San Juan. Foto: REUTERS

El Gobierno de Javier Milei trabaja en una reforma de de la Ley de Administración Financiera, en sintonía con los pedidos de agenda fiscal que realizó el FMI.

Se trata de la Ley 24.156, que regula el sistema de presupuesto, tesorería, crédito público, contabilidad y control del sector público nacional.

El Gobierno busca celeridad para la aprobación del Tratado de Patentes. Foto: Reuters

En Ejecutivo aseguran que el objetivo es tener “más control sobre los recursos del Estado”.

El planteo nace desde una reforma estructural para fijar nuevas reglas para cualquier decisión con impacto presupuestario.

La Casa Rosada de noche. Foto: Página de archivo de la Casa Rosada 2015-2019

El proyecto también busca darle a la Casa Rosada mayor discrecionalidad para administrar el gasto cuando exista superávit o cuando cambien las condiciones de recaudación durante el año.

Además, el Gobierno busca tener mayores herramientas para administrar partidas si una ley, una caída de ingresos o un cambio de contexto pone en riesgo la meta fiscal. Ese capítulo puede abrir una discusión política fuerte porque toca el equilibrio entre la potestad del Congreso, como se dieron en los casos, por mencionar algunos, de la Ley de Financiamiento Universitario o el proyecto vinculado a discapacidad.

Ley de Financiamiento Universitario Foto: AFP

El Ejecutivo sostuvo en esos casos que no podía aplicar normas sin fuente específica de financiamiento sin afectar el equilibrio fiscal.

La reforma también apunta que, ante un desvío de ingresos o una presión adicional sobre partidas, el oficialismo pueda ajustar otros gastos sin quedar judicial o administrativamente expuesto por no ejecutar de forma plena una erogación dispuesta por ley.

Un guiño para el FMI

El Fondo Monetario Internacional remarcó la necesidad de sostener el ancla fiscal, contener el gasto discrecional y compensar el impacto de iniciativas de gasto aprobadas por el Congreso.

Javier Milei y la directora del FMI, Kristalina Georgieva. Foto: X @KGeogieva

También planteó que el marco fiscal debe ganar previsibilidad y durabilidad, con reglas más claras para evitar que el equilibrio de las cuentas públicas dependa solo de decisiones administrativas de corto plazo.