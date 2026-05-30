Uñac reunió al peronismo sanjuanino en el inicio de su recorrido nacional. Foto: Prensa Sergio Uñac

El senador nacional Sergio Uñac encabezó un masivo encuentro dirigencial en el departamento de Pocito para ordenar las filas del justicialismo cuyano antes de iniciar una gira por las provincias argentinas. Con el respaldo de intendentes, legisladores y gremialistas, el exgobernador propuso un esquema de complementariedad interna en el Partido Justicialista y cuestionó con dureza el impacto social de las medidas financieras del gobierno de Javier Milei.

El senador nacional Sergio Uñac convocó este viernes 29 de mayo a las principales autoridades del peronismo sanjuanino en su localidad natal para marcar el inicio de una etapa de proyección federal. El cónclave partidario reunió a jefes comunales, diputados, concejales y jefes sindicales, por lo cual la mesa sectorial analizó el cuadro recesivo de los municipios y ratificó la prioridad de recuperar la conducción del Ejecutivo provincial: “No hay proyecto nacional que podamos construir si no recuperamos San Juan”.

Uñac reunió al peronismo sanjuanino en el inicio de su recorrido nacional. Foto: Prensa Sergio Uñac

El referente cuyano aclaró que su plataforma de debate nacional mantendrá las raíces en su territorio de origen para promover el desarrollo de la minería, las energías renovables y la agricultura. Las comisiones locales valoraron el gesto de centralidad regional, de manera que el legislador explicitó el sentido de pertenencia geográfica que guiará sus próximos movimientos por los distritos del país: “Voy a recorrer la Argentina, pero con los pies en San Juan”.

El exmandatario provincial trazó un panorama crítico sobre la pérdida del poder adquisitivo y la caída de la infraestructura civil en las distintas jurisdicciones argentinas. El dirigente contrapuso los superávits financieros de la administración central con la realidad socioeconómica de los sectores asalariados y los sectores productivos: “El supuesto equilibrio fiscal del Gobierno se hizo a costa del desequilibrio en el bolsillo de las familias sanjuaninas y argentinas”.

Uñac reunió al peronismo sanjuanino en el inicio de su recorrido nacional. Foto: Prensa Sergio Uñac

La defensa de las economías regionales funcionará como el motor de una agenda legislativa más amplia orientada a resguardar la calidad de vida de los habitantes del interior profundo. El parlamentario instó a la dirigencia a deponer los intereses personales y remarcó el valor fundacional de la provincia en la construcción del pensamiento integrador de la República: “San Juan no es un punto de llegada ni un lugar desde donde uno se va. San Juan es el punto de partida para mirar la Argentina desde otro lugar”.

Además, Uñac recuperó el legado de los próceres locales para fundamentar la necesidad de proyectar políticas de Estado robustas desde las fronteras provinciales hacia la Ciudad de Buenos Aires. El senador equiparó los desafíos de la modernidad con las gestas educativas y políticas del siglo XIX: “Sarmiento nos enseñó que desde San Juan se podía pensar la Nación. Salvando la enorme distancia, nosotros creemos exactamente lo mismo”.

Uñac reunió al peronismo sanjuanino en el inicio de su recorrido nacional. Foto: Prensa Sergio Uñac

El diagnóstico de la cumbre advirtió sobre la incertidumbre de los ciudadanos que hoy operan bajo esquemas de restricción severa para sostener el empleo y el sustento diario. Frente a esta coyuntura, Uñac propuso un cambio metodológico en las estructuras del Partido Justicialista para recuperar el vínculo con los votantes: “El peronismo tiene que volver a escuchar, volver a caminar y volver a ofrecer respuestas concretas. Por eso planteo avanzar hacia un peronismo de soluciones: frente a un gobierno desconectado, la política debe volver a dar tranquilidad con experiencia, gestión, responsabilidad, respeto y orden”.

El debate sobre la conducción del movimiento nacional incluyó un fuerte llamado a institucionalizar los canales de diálogo para evitar fracturas inconducentes ante las demandas sociales vigentes. El jefe político sanjuanino descartó los alineamientos automáticos y propuso metodologías de trabajo colectivas: “La unidad no puede ser solo una consigna: tiene que ser una herramienta para representar mejor a la gente. Tenemos que definir puntos básicos desde dónde empezar a construir”.

Uñac reunió al peronismo sanjuanino en el inicio de su recorrido nacional. Foto: Prensa Sergio Uñac

Las consultas periodísticas sobre la puja de liderazgos con el gobernador bonaerense Axel Kicillof recibieron una respuesta enfocada en confrontar las decisiones del Gobierno. El senador minimizó las contradicciones secundarias del justicialismo y exigió la apertura de las urnas partidarias: “Nuestro adversario es el daño que las políticas de Milei están provocando en la vida de los argentinos. Reafirmo la necesidad de impulsar una elección que permita fortalecer al peronismo, debatir de cara a la sociedad las respuestas que tenemos para ofrecer. La propuesta que estamos impulsando pretende construir complementariedad y que permita que las agendas de las provincias del interior estén representadas y sean centrales en la propuesta electoral del peronismo”.

El encuentro cerró con una foto de unidad territorial que reposiciona a la provincia de San Juan en la discusión de la liga de gobernadores y legisladores peronistas de cara a los próximos meses. El senador concluyó la jornada con una fuerte reivindicación de las responsabilidades originales de la función representativa en el país: “La política no está para generar más dificultades. Está para ofrecer soluciones, abrir caminos, crear oportunidades y mejorar la vida de las personas”.