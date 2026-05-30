Javier Milei junto a su hermana Karina, Manuel Adorni y Diego Santili. Foto: NA (Damián Dopacio)

El Gobierno trabaja para seguir aprobando reformas y, para esto, busca que los legisladores no viajen a la Copa del Mundo, teniendo en cuenta las sesiones importantes que se vienen para la segunda parte del mes de junio.

Uno de los proyectos que se debatirán en el Congreso será el Súper RIGI, que será debatido en comisión en Diputados la próxima semana.

Lo mismo sucederá con la nueva ley de Lobby, que tiene como objetivo transparentar la influencia de los grupos de interés en las decisiones del Estado.

El Gobierno busca celeridad para la aprobación del Tratado de Patentes. Foto: Reuters

Por su parte, llegarán al Senado los proyectos de inviolabilidad de la propiedad privada y el pago a los holdouts.

También habrá que buscar fechas en la Cámara alta para debatir la ley Hojarasca y los cambios a la Ley de Zonas Frías, que llegan con media sanción de Diputados, sumado a otros proyectos que impulsa la Casa Rosada como la reforma de la ley de etiquetado frontal y la nueva ley contra la ludopatía.

Los diputados del oficialismo ya tienen claro el mensaje vinculado a la Copa del Mundo: no está prohibida la partida para ver el último Mundial de Messi pero con la condición de estar presentes en caso de que haya sesión. Además, todo tiene que estar justificado patrimonialmente, para evitar ruidos mayores en tiempos turbulentos.

Sesión en la Cámara de Diputados. Foto: Noticias Argentinas

Desde la banca oficialista aseguran que podrán conseguir apoyos de los aliados habituales porque el proyecto tiene el “mismo espíritu” que el RIGI aprobado dentro de la ley Bases.

No hay tanto optimismo para el tratamiento de la reforma electoral, que permite hacer voluntaria las elecciones PASO.

Ante esto, Diego Santilli se reúne con gobernadores (Raúl Jalil y Gustavo Sáenz) para sumar apoyo en la idea de la modificación en un artículo clave para el Ejecutivo.

Diego Santilli y el gobernador salteño Gustavo Sáenz Foto: NA

Sin embargo, la idea de los aliados dialoguistas sería no darle obligatoriedad a los comicios primatios, algo que no le “sirve” al Gobierno, ya que no implicaría un gran ahorro fiscal.