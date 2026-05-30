Vacuna antigripal

La empresa argentina Sinergium Biotech iniciará la producción a gran escala de vacunas antigripales destinadas al abastecimiento de los mercados latinoamericanos. Esta iniciativa se estructurará a partir de un convenio internacional entre la firma farmacéutica CSL Seqirus y la Organización Panamericana de la Salud y el proyecto contempla inversiones superiores a los 35 millones de dólares para el fortalecimiento de la plataforma biotecnológica nacional, según anunció el Gobierno a través de su ministro de Salud, Mario Lugones..

Las estimaciones comerciales del sector proyectan exportaciones anuales cercanas a los 100 millones de dólares mediante la venta de estos insumos de alta complejidad. El Ministerio de Salud de la Nación respaldó la expansión de este polo científico-industrial. “El sector tiene condiciones concretas para competir en el mundo: recursos humanos calificados, infraestructura y capacidad exportadora”, dijo Lugones.

Javier Milei y el ministro de Salud, Mario Lugones. Foto: Presidencia

Las cláusulas del acuerdo oficial establecen que Argentina dispondrá de una prioridad absoluta en la primera asignación de dosis junto con el resto de las naciones firmantes. El esquema de fabricación regional buscará mitigar las dificultades logísticas globales que afectaron al continente durante las últimas emergencias sanitarias, mientras que el incremento de las inversiones privadas posiciona a la economía del conocimiento como un motor central para la atracción de divisas.

Inversión de 8.000 millones de dólares en salud: de qué se trata el proyecto que anunció el Gobierno

La Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe) formalizó un millonario compromiso de financiamiento destinado a la investigación científica dentro del territorio nacional. El presidente Javier Milei encabezó una reunión en Casa Rosada junto al ministro de Salud, Mario Lugones, y los gerentes generales de corporaciones globales tales como de MSD, Roche, Pfizer y Novartis para concretar un proyecto que contempla el desembolso acumulado de 8.000 millones de dólares entre 2026 y 2032.

La iniciativa potenciará una actividad que en la actualidad representa la mitad de toda la inversión privada en desarrollo tecnológico empresarial. Los ensayos clínicos vigentes representan uno de los principales motores para el ingreso de divisas genuinas a través de la denominada economía del conocimiento.