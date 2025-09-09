El smartphone que soporta largas horas de uso sin problemas: tiene una batería cuatro veces más grande que la del iPhone 16

Un celular chino, con más potencia que muchos cargadores externos, promete romper el mercado tecnológico.

Un smartphone con gran capacidad de batería. Foto: Grok.

Los smartphones más comprados en Occidente ofrecen prestaciones cada vez más impresionantes, pero no logran hacer baterías que no necesiten recargarse diariamente. La solución a ese problema parece estar en un celular chino.

Una filtración reciente muestra un teléfono de Realme con una batería de 15,000mAh, una cifra altísima si se compara con el ejemplar más accesible de la serie iPhone 16 (tiene una batería de 3,500mAh) o incluso el más costoso de esa serie, el iPhone 16 Pro Max, que cuenta con una de 4,676mAh. Incluso muchas baterías externas tienen una capacidad menor a la que incluiría el celular de Realme que acaba de filtrarse.

La duración de batería de Realme sorprende al mercado de celulares. Foto: X @realmeespana

Con esta batería de 15,000mAh el teléfono aguantaría hasta cinco días completos con una sola carga. Esto toma aún más dimensión si se tiene en cuenta que muchos de los equipos más costosos del mercado necesitan pasar por una recarga antes de que pasen 24 horas.

Otro aspecto importante es que el dispositivo tendría una densidad energética de 1200 Wh/L, lo que significa que es una batería bastante eficiente en cuanto a tamaño. De este modo, el equipo no será un “ladrillo”, tal como ocurre en otros smartphones con baterías muy grandes y potentes.

Pero eso no es todo: además de su impresionante batería, tendría una pantalla de 6,7 pulgadas, un procesador Dimensity 7300, RAM de 12GB y 256GB para almacenamiento interno.

Los nuevos iPhone de Apple

Según algunas estimaciones, la fecha elegida por Apple para el evento de presentación del iPhone 17 sería el 9 de septiembre de 2025. En caso de confirmarse, las preventas comenzarían el viernes 12 y el lanzamiento oficial tendría lugar el 19 del mismo mes.

El gran protagonista de esta edición será el iPhone 17 Air, un modelo completamente nuevo que reemplazará a la línea Plus. Este dispositivo se destacará por ser el iPhone más delgado jamás fabricado por la compañía, con un grosor de entre 5,5 y 6 milímetros. Contará con una pantalla de 6,6 pulgadas, posicionándose entre el iPhone 17 Pro y el Pro Max, e incluirá una única cámara trasera de 48 megapíxeles con diseño horizontal centrado. Su peso rondará los 145 gramos y el precio estimado será de unos 899 dólares.

El iPhone 17 estándar también presentará novedades importantes. Entre ellas, una pantalla más grande de 6,3 pulgadas (frente a las 6,1 actuales) y, por primera vez, la tecnología ProMotion con frecuencia de 120 Hz disponible en los modelos base. Su precio se ubicaría en torno a los 799 dólares.

En cuanto a los modelos iPhone 17 Pro y Pro Max, Apple introduciría un cambio radical en los materiales: dejarían de lado el titanio para volver al aluminio. El diseño de la cámara también se renovaría con un módulo rectangular horizontal que se extiende a lo ancho de la parte trasera. El Pro Max, además, incorporaría por primera vez un sistema de tres cámaras de 48 megapíxeles.

Ambos modelos incluirían un sistema de refrigeración con cámara de vapor para mejorar el rendimiento térmico. Los precios estimados serían de 1.049 dólares para el Pro y 1.249 dólares para el Pro Max.