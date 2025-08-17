Furor por el iPhone 17: fecha de lanzamiento, características y precio del próximo producto estrella de Apple

Se espera que Apple anuncie el iPhone 17, el iPhone 17 Air y el iPhone 17 Pro. También se podrán comprar nuevos modelos del Apple Watch.

Nuevos celulares de Apple. Foto: REUTERS

Según algunas estimaciones, la fecha elegida por Apple para el evento de presentación del iPhone 17 sería el 9 de septiembre de 2025. En caso de confirmarse, las preventas comenzarían el viernes 12 y el lanzamiento oficial tendría lugar el 19 del mismo mes.

El gran protagonista de esta edición será el iPhone 17 Air, un modelo completamente nuevo que reemplazará a la línea Plus. Este dispositivo se destacará por ser el iPhone más delgado jamás fabricado por la compañía, con un grosor de entre 5,5 y 6 milímetros. Contará con una pantalla de 6,6 pulgadas, posicionándose entre el iPhone 17 Pro y el Pro Max, e incluirá una única cámara trasera de 48 megapíxeles con diseño horizontal centrado. Su peso rondará los 145 gramos y el precio estimado será de unos 899 dólares.

El nuevo iPhone 17 Air. Video: X @MajinBuOfficial

El iPhone 17 estándar también presentará novedades importantes. Entre ellas, una pantalla más grande de 6,3 pulgadas (frente a las 6,1 actuales) y, por primera vez, la tecnología ProMotion con frecuencia de 120 Hz disponible en los modelos base. Su precio se ubicaría en torno a los 799 dólares.

En cuanto a los modelos iPhone 17 Pro y Pro Max, Apple introduciría un cambio radical en los materiales: dejarían de lado el titanio para volver al aluminio. El diseño de la cámara también se renovaría con un módulo rectangular horizontal que se extiende a lo ancho de la parte trasera. El Pro Max, además, incorporaría por primera vez un sistema de tres cámaras de 48 megapíxeles.

Mucha expectativa por el iPhone 17. Foto: REUTERS

Ambos modelos incluirían un sistema de refrigeración con cámara de vapor para mejorar el rendimiento térmico. Los precios estimados serían de 1.049 dólares para el Pro y 1.249 dólares para el Pro Max.

Novedades de Apple más allá de los iPhone

Más allá del iPhone, el evento de Apple también podría traer otras novedades. Entre ellas, se espera el Apple Watch Ultra 3, que llegaría con conectividad 5G y capacidad de enviar mensajes por satélite; el Apple Watch Series 11, con una actualización más conservadora basada en un chip más rápido; y la tercera generación de AirPods Pro, que después de tres años introduciría sensores biométricos como su principal innovación.