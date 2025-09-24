Ya podés seguir a Canal 26 en Google Discover en tu celular: cómo hacerlo, paso a paso

La herramienta de Google incorporó el botón “Seguir”. Recibí las noticias y novedades en tiempo real en tu teléfono.

Google

En los últimos días Google incorporó una novedad que permite recibir actualizaciones de tus sitios favoritos en tu teléfono, a través del botón “Seguir” en Google Discover. Cómo seguir a canal26.com para no perderte ninguna actualización.

Cómo configurar las actualizaciones de Google Discover

Abrir Google Discover. En algunos teléfono se accede deslizando el dedo hacia la derecha desde la pantalla inicial. Sino, abriendo la aplicación de Google. Explorar los contenidos. Al deslizar por los artículos y posts, buscar uno de Canal 26. Presionar el botón de “Seguir” que aparece arriba a la derecha del artículo.

Cómo seguir a Canal 26 en Google Discover Foto: Captura de pantalla

Qué es Google Discover

Google Discover es una plataforma de recomendación de contenidos dentro de la aplicación de Google (en móviles Android e iOS) y en la versión móvil de Google.com.

En lugar de mostrar resultados de búsqueda, como el buscador tradicional, Discover presenta un feed personalizado de noticias, artículos, videos y otro tipo de contenidos, basándose en: