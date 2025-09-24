Ya podés seguir a Canal 26 en Google Discover en tu celular: cómo hacerlo, paso a paso
La herramienta de Google incorporó el botón “Seguir”. Recibí las noticias y novedades en tiempo real en tu teléfono.
En los últimos días Google incorporó una novedad que permite recibir actualizaciones de tus sitios favoritos en tu teléfono, a través del botón “Seguir” en Google Discover. Cómo seguir a canal26.com para no perderte ninguna actualización.
Cómo configurar las actualizaciones de Google Discover
- Abrir Google Discover. En algunos teléfono se accede deslizando el dedo hacia la derecha desde la pantalla inicial. Sino, abriendo la aplicación de Google.
- Explorar los contenidos. Al deslizar por los artículos y posts, buscar uno de Canal 26.
- Presionar el botón de “Seguir” que aparece arriba a la derecha del artículo.
Qué es Google Discover
Google Discover es una plataforma de recomendación de contenidos dentro de la aplicación de Google (en móviles Android e iOS) y en la versión móvil de Google.com.
En lugar de mostrar resultados de búsqueda, como el buscador tradicional, Discover presenta un feed personalizado de noticias, artículos, videos y otro tipo de contenidos, basándose en:
- Intereses del usuario: temas que sigue o que Google detecta por su historial de búsquedas y navegación.
- Ubicación y contexto: noticias locales, clima, deportes de la zona.
- Tendencias globales y locales: temas relevantes en el momento.