Atención usuarios de Gmail: las funciones que desaparecen en 2026 y cómo migrar a tiempo. Foto: Gmail.

La transformación digital de Gmail ya tiene fecha definitiva. Google confirmó que postergó hasta 2026 la eliminación de funciones históricas como POP3 y Gmailify, pero advirtió que la transición será obligatoria. De esta manera, miles de usuarios deberán revisar su configuración para no quedar desconectados.

El protocolo POP3, utilizado durante décadas para descargar correos en un solo dispositivo, dejará de habilitarse para nuevos usuarios en el primer trimestre de 2026. Luego, el soporte será retirado de forma definitiva.

Atención usuarios de Gmail: las funciones que desaparecen en 2026 y cómo migrar a tiempo. Foto: Unsplash.

Aunque quienes ya lo utilizan tendrán un período de gracia, la recomendación oficial es migrar cuanto antes a IMAP, el estándar actual que permite sincronizar mensajes en tiempo real entre celular, computadora y tablet.

Gmailify también desaparece

El segundo gran cambio impacta en quienes vinculan cuentas externas (como Outlook o Yahoo) dentro de Gmail. Con el fin de Gmailify, esas direcciones perderán acceso a funciones avanzadas como filtros de spam inteligentes y notificaciones push integradas.

Esto podría traducirse en mayor cantidad de correo no deseado o en demoras en las alertas móviles si no se realiza la migración correspondiente.

¿Por qué Google toma esta decisión?

La empresa explicó que busca eliminar tecnologías obsoletas y reforzar la seguridad del ecosistema. IMAP ofrece mayor compatibilidad, mejor sincronización y estándares de protección más robustos. El objetivo es modernizar la experiencia del usuario y reducir vulnerabilidades asociadas a protocolos antiguos.

El segundo gran cambio impacta en quienes vinculan cuentas externas (como Outlook o Yahoo) dentro de Gmail. Foto: Unsplash.

¿Qué funciones de Gmail seguirán activas?

Pese a estos cambios, Gmail conservará sus principales herramientas:

Organización automática en categorías (Principal, Promociones, Social).

Integración total con Google Drive, Calendar y Meet.

Filtros antispam avanzados.

Autenticación en dos pasos y cifrado de datos.

Habrán cambios en Gmail este 2026. Foto: Pixabay.

¿Qué tenés que hacer para no perder tu cuenta?

Si utilizás POP3 o gestionás cuentas externas dentro de Gmail, es fundamental revisar la configuración antes de 2026. Migrar a IMAP no solo evitará la pérdida de acceso, sino que mejorará la sincronización y la seguridad de tu correo.

El mensaje de Google es claro: hay tiempo, pero no será indefinido. La modernización ya empezó y quienes no se adapten podrían quedarse sin acceso a su bandeja de entrada.