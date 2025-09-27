El reloj inteligente de Garmin favorito de los runners y deportistas: buen precio y funciones avanzadas

El mercado de relojes deportivos es enorme: hay modelos para triatletas, montañeros extremos o quienes solo quieren contar pasos. En este contexto, hay un modelo que se ubica en un punto intermedio: mucho más completo que un reloj básico, pero bastante más accesible que los de alta gama.

Running, correr, salud. Foto Freepik

En los últimos años, los smartwatches se han convertido en aliados tanto para la salud como para mejorar el rendimiento deportivo. Con funciones que miden distancia, ritmo, frecuencia cardíaca, altitud, oxígeno, descanso, niveles de estrés y muchas más, estos relojes se han transformado en compañeros indispensables para quienes buscan cuidar su bienestar y optimizar sus entrenamientos.

En ese sentido, el Garmin Forerunner 165 se ha convertido en una opción muy recomendada entre quienes buscan un smartwatch deportivo completo, fiable y más accesible que los modelos tope de gama. Combina funciones avanzadas con un diseño ligero y cómodo, ideal para entrenamientos diarios sin complicaciones.

Reloj Garmin Forerunner 165. Foto: Instagram @garmin_panama

Es importante destacar que uno de los factores que hace que el Garmin 165 sea más económico es la ausencia de la función triatlón. Aunque permite registrar natación, ciclismo y running sin problemas, no cuenta con la opción de cambiar automáticamente entre disciplinas; este ajuste debe hacerse de manera manual.

Cuenta con pantalla AMOLED (Active-Matrix Organic Light Emitting Diode) que utiliza diodos orgánicos emisores de luz para mostrar imágenes. A diferencia de las pantallas LCD tradicionales, cada píxel emite su propia luz, por lo que no necesita retroiluminación.

Ligero y cómodo para todo el día

Con apenas 39 gramos, el reloj pasa desapercibido en la muñeca, lo que lo hace perfecto tanto para entrenar varias horas a la semana como para dormir con él y aprovechar la monitorización del sueño.

Su pantalla AMOLED de 1,2 pulgadas ofrece colores vivos y excelente visibilidad incluso bajo la luz del sol, un gran avance frente a generaciones anteriores. El tamaño es equilibrado: suficiente para ver los datos con claridad, sin resultar voluminoso.

Reloj Garmin Forerunner 165. Foto: Instagram @stylestore.ar

La combinación de botones físicos y panel táctil facilita su uso en cualquier situación. Los botones permiten controlar funciones, incluso con las manos mojadas, mientras que la pantalla táctil agiliza la navegación por menús y ajustes. Además, tiene resistencia al agua de 5 ATM, lo que permite nadar con él sin problemas.

Batería para entrenar sin preocupaciones

Uno de sus puntos fuertes es la autonomía: hasta 11 días en modo reloj inteligente, incluyendo monitorización de sueño, notificaciones y entrenamientos ocasionales.

Con el GPS activado, dura unas 19 horas de uso continuo, suficiente para entrenamientos largos. En la práctica, la mayoría de los usuarios puede esperar entre 6 y 7 días de batería, superando a muchos otros modelos de la competencia.

Reloj Garmin Forerunner 165. Foto: Instagram @garmin_panama

Métricas deportivas y seguimiento de la salud

El Forerunner 165 ofrece más de 25 modos deportivos, con especial atención al running. Permite medir el esfuerzo en tiempo real, controlar ritmos, ajustar planes de entrenamiento, calcular tiempos de recuperación y registrar movimientos como brazadas en natación. Es una herramienta ideal para motivarte y mejorar tus resultados.

Además, monitoriza la salud día a día, incluyendo frecuencia cardíaca, pulsioxímetro, sueño y niveles de estrés. También permite recibir notificaciones en la muñeca y es compatible con accesorios como bandas de frecuencia cardíaca.

Cuánto cuesta el Garmin Forerunner 165

Su precio actual, en septiembre de 2025, es de $396.899 en un solo pago, mientras que la versión que incluye Spotify para escuchar música sin necesidad de tener el celular alcanza los $475.999.

Reloj Garmin Forerunner 165. Foto: garmin.com.ar

Con su pantalla AMOLED, batería duradera, métricas avanzadas y diseño ligero, el Garmin Forerunner 165 demuestra que no hace falta gastar una fortuna para tener un reloj deportivo completo y confiable, convirtiéndose en un compañero ideal para corredores de todos los niveles.