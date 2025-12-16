Google Maps se renueva y suma inteligencia artificial: cómo usar Gemini en la aplicación de mapas

Google Maps incorpora inteligencia artificial. Foto: Google.

Google está incorporando de manera gradual funciones de inteligencia artificial en sus distintos servicios, con Gemini como eje principal de estas novedades. En esta ocasión, las mejoras llegan a Google Maps, una de las aplicaciones de navegación más usadas en los celulares.

A nivel visual, esta novedad se advierte en un cambio para el clásico micrófono con cuatro tonalidades de la app. Con la incorporación de Gemini en Maps, adquiere una tonalidad azul, de diseño degradado. Al activarse, recupera sus colores, aunque regresa al azul en pocos segundos.

Gemini, la inteligencia artificial de Google. Foto: Reuters.

En la práctica, Gemini llega a Maps para reemplazar al Asistente de Google. Un detalle relevante: funciona con cualquier tipo de navegación.

Es decir, al conducir en auto, para andar en transporte público, a pie o en bicicleta. Otro aspecto clave para tener en cuenta: las funciones de IA siguen activándose con el “¡Ey, Google!”.

Según el sitio ‘9to5Google’, siguen los controles básicos de navegación, con opciones que trascienden el tránsito vehicular:

“Ir a inicio”.

“Detener navegación”.

“Añadir parada”.

“Silenciar guía”.

“Evitar peajes”.

“Mostrar rutas alternativas”.

“¿Cuál es mi siguiente turno?”.

“¿Cuándo llegaré?”.

“¿Qué tiempo hace en mi destino?”.

“¿Cuál es mi próxima parada?”.

“Encuentra una cafetería cerca de mi destino que sirva”.

“¿Cuál es el plato más popular del menú?”.

“¿Cuándo cierra {Nombre del lugar}?”.

“Hay tráfico en la carretera”.

“Hay obras más adelante”.

“Hay una avería en el coche que está causando congestión”.

“Enviar un mensaje a Larry” o “Enviar un SMS a Sergey”.

“Reproducir jazz” o “Detener la reproducción de música”.

Por otra parte, es posible hacer consultas o pedidos elaborados con varios pasos. En el video del anuncio, Google comparte el siguiente ejemplo: “¿Hay algún restaurante económico con opciones veganas en mi ruta, a un par de kilómetros? ¿Cómo es el estacionamiento ahí? Vamos para allá”.

¿Cómo activar Google Maps para detectar radares de velocidad?

La activación de esta función es sencilla: al abrir la app, basta con tocar el icono de capas ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla y seleccionar la opción “Tráfico”.

Esta capa no solo muestra el estado de circulación en tiempo real, sino también los puntos donde hay radares.

Los fijos aparecen señalados con iconos rojos, mientras que los móviles se identifican con iconos azules. Al pulsar sobre cada uno, se puede acceder a información sobre la fecha de su última actualización.

Google Maps avisa sobre la presencia de radares y accidentes de tráfico. Foto: Google.

Una vez iniciada la navegación hacia un destino, Google Maps emite alertas visuales y de voz al aproximarse a un radar fijo, permitiendo reducir la velocidad a tiempo.

En el caso de los radares móviles, aunque no se generan alertas automáticas, su presencia en el mapa advierte al conductor para que respete los límites establecidos.

