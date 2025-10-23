Plan canje de Motorola: cómo acceder al beneficio en octubre 2025 y en qué estado debe estar el celular usado
Motorola mantiene su programa de Plan Canje en la Argentina con el objetivo de facilitarle la compra de celulares a los usuarios y que puedan actualizar su smartphone.
“Para facilitar el acceso a nuevas y mejores tecnologías de la compañía, el Plan Canje Motorola ofrecerá una amplia oferta de opciones priorizando la relación precio/calidad y reduciendo el tiempo de la búsqueda de un nuevo dispositivo, a la vez que promueve el cuidado del medioambiente, otorgándole una nueva vida útil a equipos en desuso (reacondicionar 1.000 equipos puede ayudar a evitar aproximadamente 60 toneladas de emisiones de dióxido de carbono)”, explicaron desde la empresa.
Gracias a este beneficio, los usuarios pueden entregar su celular usado como parte de pago y tener uno nuevo al instante, implicando un ahorro de dinero importante.
Cómo utilizar el Plan Canje de celulares Motorola
Los pasos a seguir para acceder a un plan son los siguientes:
1- Primero hay que acercarse a una tienda oficial, como las Motorola Flagship Stores y los Motorola Stores, con el celular usado.
2- En el local, un asesor comercial analizará el celular e informará el monto que el usuario recibirá basándose en el estado y modelo.
3- Después se entrega un voucher para usar en la compra del nuevo celular.
Los usuarios podrán acceder a varios modelos, desde gama media hasta la más alta, como las líneas Moto G, Moto Edge y Motorola Razr.
Cómo debe ser el estado del celular
Para que un celular sea aceptado como parte de pago, deberá funcionar correctamente tanto la pantalla como los botones y la batería. Además, la estética del celular también será evaluada por el asesor comercial.
Los daños, rayaduras o roturas en la carcasa del smartphone también serán considerados a la hora de definir el valor del celular.