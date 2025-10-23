Plan canje de Motorola: cómo acceder al beneficio en octubre 2025 y en qué estado debe estar el celular usado

Gracias a este beneficio, los usuarios pueden entregar su celular usado como parte de pago y acceder a uno nuevo con un ahorro importante de dinero.

Plan canje de celulares Motorola. Foto: Xataka.

Motorola mantiene su programa de Plan Canje en la Argentina con el objetivo de facilitarle la compra de celulares a los usuarios y que puedan actualizar su smartphone.

“Para facilitar el acceso a nuevas y mejores tecnologías de la compañía, el Plan Canje Motorola ofrecerá una amplia oferta de opciones priorizando la relación precio/calidad y reduciendo el tiempo de la búsqueda de un nuevo dispositivo, a la vez que promueve el cuidado del medioambiente, otorgándole una nueva vida útil a equipos en desuso (reacondicionar 1.000 equipos puede ayudar a evitar aproximadamente 60 toneladas de emisiones de dióxido de carbono)”, explicaron desde la empresa.

Plan canje de Motorola. Foto: Motorola.

Cómo utilizar el Plan Canje de celulares Motorola

Los pasos a seguir para acceder a un plan son los siguientes:

1- Primero hay que acercarse a una tienda oficial, como las Motorola Flagship Stores y los Motorola Stores, con el celular usado.

2- En el local, un asesor comercial analizará el celular e informará el monto que el usuario recibirá basándose en el estado y modelo.

3- Después se entrega un voucher para usar en la compra del nuevo celular.

Los usuarios podrán acceder a varios modelos, desde gama media hasta la más alta, como las líneas Moto G, Moto Edge y Motorola Razr.

Plan canje de Motorola. Foto: Motorola.

Cómo debe ser el estado del celular

Para que un celular sea aceptado como parte de pago, deberá funcionar correctamente tanto la pantalla como los botones y la batería. Además, la estética del celular también será evaluada por el asesor comercial.

Los daños, rayaduras o roturas en la carcasa del smartphone también serán considerados a la hora de definir el valor del celular.