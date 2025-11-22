Cómo aprovechar el Plan Canje de celulares y recibir hasta $700.000 por tu teléfono usado en Mercado Pago

La plataforma lanzó un programa de renovación que permite entregar un teléfono usado y recibir una bonificación directa al comprar un dispositivo nuevo. El sistema es completamente digital y ofrece equipos de marcas como Apple, Samsung, Motorola y Xiaomi.

Mercado Libre ofrece celulares con más de 60% de descuentos. Foto: Unsplash.

El mercado de la telefonía móvil en Argentina incorporó un nuevo mecanismo para facilitar la renovación de dispositivos. Se trata del Plan Canje de Mercado Libre, una iniciativa que permite entregar un celular usado y obtener a cambio un monto en dinero que se acredita directamente en la cuenta de Mercado Pago del usuario.

El sistema está disponible en todo el país y busca agilizar el recambio de equipos mediante una operatoria totalmente digital. Para participar, es necesario comprar un celular nuevo dentro de la plataforma, siempre que la publicación incluya el logo de “Plan Canje”.

Plan Canje de Mercado Libre. Foto: Mercado Libre.

¿Cómo funciona el Plan Canje de celulares de Mercado Libre?

Una vez realizada la compra, el usuario recibe una cotización inicial de su dispositivo anterior a través de un cotizador online. Este cálculo es preliminar y puede variar tras la inspección física del equipo.

El procedimiento contempla el envío gratuito del celular usado mediante la empresa Andreani, junto con un formulario denominado ARCA que debe estar firmado. El dispositivo es revisado para verificar que el estado coincida con los datos declarados.

Si la evaluación confirma la cotización inicial, el monto se acredita en la cuenta de Mercado Pago en un plazo máximo de dos días hábiles. En caso de que el valor sea diferente, el usuario tiene siete días para aceptar o rechazar la propuesta definitiva.

Mercado Libre ofrece celulares con más de 60% de descuentos. Foto: Unsplash.

Montos y beneficios adicionales

Los montos de bonificación pueden llegar hasta los $700.000, dependiendo del modelo, la capacidad y el estado del teléfono entregado. Como condición, el equipo debe tener un IMEI válido, no estar bloqueado ni figurar en listas negras por robo o hurto.

También se exige que no tenga bloqueos de cuentas activas como iCloud y que funcione correctamente. Si no cumple estas condiciones, el canje puede ser rechazado. El beneficio se limita a un dispositivo usado por cada compra de un celular nuevo y no es acumulable.

Mercado Libre se ubica como una de las empresas más destacadas de Latinoamérica. Foto: NA.

Además, la bonificación no puede cobrarse en efectivo ni destinarse a otro tipo de adquisición: se acredita exclusivamente en la billetera virtual Mercado Pago, desde donde puede usarse para pagos o transferencias dentro del sistema.

El plan incluye condiciones adicionales, ya que la bonificación se cancela si el usuario:

Devuelve el equipo nuevo dentro de los diez días legales.

Desconoce el pago con tarjeta.

Incumple con el envío en tiempo y forma.

En todos los casos, la empresa remarca que una vez aceptado el canje, la propiedad del dispositivo usado pasa al comprador y ya no puede reclamarse su devolución.

Con este esquema, la compañía busca ofrecer una alternativa segura y transparente para quienes desean renovar su celular, otorgando un incentivo económico que puede variar según las características del dispositivo entregado.

Celulares; smartphones; teléfonos. Foto: Unsplash.

Paso a paso, cómo aprovechar en Plan Canje de celulares

Para poder aprovechar el Plan Canje, será necesario seguir estos pasos: