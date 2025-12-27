Adiós a las direcciones de mail “vergonzosas”: Gmail permitirá cambiar el nombre de usuario

Durante años, muchos usuarios crearon su dirección de Gmail casi como un juego, sin imaginar que con el tiempo se convertiría en su mail principal para trámites, estudios o trabajo. Ahora, Google trajo una solución.

Durante mucho tiempo, crear una dirección de correo electrónico fue algo casi divertido. Apodos, bandas favoritas, números al azar o chistes privados quedaron fijados en miles de cuentas de Gmail abiertas durante la niñez o la adolescencia. El inconveniente apareció años después, cuando esos mails empezaron a usarse para inscripciones universitarias, postulaciones laborales o intercambios profesionales.

Con ese problema en la mira, Google comenzó a habilitar una función largamente esperada: la posibilidad de cambiar el nombre de usuario en direcciones que terminan en “@gmail.com”. Hasta ahora, esa opción solo existía para cuentas vinculadas a dominios propios, pero no para los correos nativos del servicio.

De acuerdo con la información publicada en páginas de ayuda de la compañía y reportes de comunidades de usuarios, la novedad permitirá modificar el nombre del correo sin perder la terminación “@gmail.com”. Es decir, se podrá actualizar la dirección sin necesidad de crear una cuenta nueva desde cero.

Cambiar el mail sin perder nada, pero con límites

La actualización no implica la pérdida de datos: los correos, archivos, historial y configuraciones se conservarán sin cambios. Además, la dirección anterior quedará activa como alias, lo que permitirá seguir recibiendo mensajes e iniciar sesión tanto con el mail viejo como con el nuevo.

Eso sí, la herramienta tendrá algunas restricciones. El nombre de usuario solo podrá modificarse hasta tres veces y, entre cada cambio, será obligatorio esperar un período de 12 meses. Desde Google también sugieren hacer una copia de seguridad antes de realizar la modificación, como medida de precaución.

Por el momento, la función se está implementando de forma progresiva y todavía no llegó a todos los países. Cuando se habilite de manera más amplia, será una alternativa clave para quienes quieran dejar atrás direcciones poco formales y adaptar su correo a un perfil más académico o profesional, sin perder años de información acumulada.