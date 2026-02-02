Instagram, logo. Foto: REUTERS

Instagram permitirá a los usuarios auto-excluirse de la lista de “Mejores amigos” de quienes lo agreguen. Esta actualización está siendo trabajada por Meta y aún no esta disponible pero ha sido fuertemente promocionada por redes sociales por el interés que levantó en los consumidores.

Esta categoría especial de Instagram funciona desde el 2018 y, con los años, ha tenido distintas actualizaciones tales como el poder compartir imágenes o videos solo con un grupo de personas mediante historias, luego permitió hacer publicaciones sólo para ellos y, como última medida, habilitó la posibilidad de compartir notas de canciones, palabras o fotos instantáneas con ese grupo de personas.

Instagram Foto: Freepik.

Cómo funcionará la nueva actualización

Alessandro Paluzzi, una persona que divulga funciones en progreso de las redes sociales antes de que salgan a la luz, se encargó de publicar fotos de cómo sería esta nueva función.

Nueva función de Instagram Foto: @Alex193a en Instagram

Una vez que el usuario elige salir de una lista de “Mejores Amigos”, aparecería un aviso que dice que no podrá volver a ver los contenidos allí publicados y pregunta si estás seguro.

Al ser un prototipo, aún no hay fecha de lanzamiento de esta función y algunos expertos especulan que podría ser parte de una versión paga de la aplicación ya que Meta trabaja en generar versiones premium por suscripción de todas sus plataformas; incluye Whatsapp y Facebook.

Meta y la denuncia por la seguridad de los adolescentes

Aunque Mark Zuckerberg es considerado uno de los hombres más exitosos del mundo, lo cierto es que el CEO de Meta no atraviesa sus mejores días. Luego de que un histórico fallo condenara a la empresa a pagarle más de US$ 500 millones a medios de España por haber obtenido ventaja competitiva publicitaria para las redes Facebook e Instagram de forma desleal, infringiendo las normas europeas de protección de datos, una nueva mala noticia sacude al millonario.

Es que, según documentos y testimonios citados por la revista TIME en el marco de una demanda colectiva en Estados Unidos, Meta habría dado prioridad al crecimiento de Facebook e Instagram antes que a la seguridad de los adolescentes.

La demanda es importante: los registros demuestran que la compañía fue consciente de los riesgos que sus plataformas representaban para adolescentes, pero priorizó el crecimiento y la participación de usuarios antes que la protección de los jóvenes.

Adolescentes con celulares. Foto: Pexels.

Los archivos internos detallan que Meta postergó o frenó la puesta en marcha de medidas de protección sugeridas por sus expertos, pese a advertencias sobre adicción, problemas de salud mental y exposición a contenido perjudicial.

La demanda, interpuesta por más de 1.800 personas, incluidos menores, padres, distritos escolares y fiscales estatales, sostiene que la empresa conocía plenamente los daños que podían provocar sus productos en adolescentes.