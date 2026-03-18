Atención usuarios de TelePASE Foto: NA

Durante los últimos meses, miles de usuarios de TelePASE comenzaron a detectar un problema cada vez más frecuente: cargos por peajes que nunca realizaron, débitos desde ciudades que no visitaron y consumos “hormiga” que pasan desapercibidos hasta acumular cifras preocupantes. La situación encendió las alarmas de especialistas en ciberseguridad y organismos oficiales de todo el país, que ya investigan filtraciones y fraudes vinculados al sistema de telepeaje.

¿Cómo funciona la nueva estafa vinculada al TelePASE?

De acuerdo con reportes recientes, los ciberdelincuentes logran acceder a datos personales y bancarios de los usuarios mediante diversos mecanismos de ingeniería social y falsificación digital. En muchos casos, los movimientos fraudulentos aparecen como montos pequeños y repetitivos, lo suficientemente discretos como para no generar alertas inmediatas.

Los especialistas describen tres métodos principales:

1. Sitios falsos que imitan plataformas oficiales

Bandas delictivas crean páginas casi idénticas a las de TelePASE o concesionarias de peaje. Allí solicitan datos personales, números de tarjeta y credenciales de acceso. Una vez obtenida la información, procesan consumos automáticos sin autorización.

2. Mensajes engañosos por WhatsApp o redes sociales

En provincias como Córdoba se detectó que delincuentes envían mensajes ofreciendo “descuentos exclusivos”, “renovación del TelePASE” o “evitar el bloqueo del servicio”. Para eso redirigen a la víctima a sitios fraudulentos que capturan la información bancaria.

3. Robos de datos filtrados o manipulaciones internas

Algunos casos sugieren que podría haber habido filtraciones dentro del ecosistema del telepeaje, dado que muchos usuarios detectan cargos desde zonas donde jamás circularon, como Mar del Plata o la Ruta 12, cuando nunca salieron del AMBA.

Peajes; TelePASE; tránsito. Foto: AUBASA.

¿Por qué estos cargos pasan desapercibidos?

Los montos suelen aparecer como $1.300, $1.500 o $2.200, camuflados entre gastos cotidianos. Al ser pequeños, muchos usuarios no los detectan hasta que se repiten mes a mes. Esta estrategia busca generar una “fuga hormiga”: muchos importes chicos multiplicados por miles de víctimas equivalen a una estafa multimillonaria.

Además, el débito automático facilita que los cargos fraudulentos pasen inadvertidos, especialmente cuando se usa tarjeta de débito, donde el dinero se descuenta instantáneamente sin un proceso de verificación previa.

¿Qué hacer si te aparece un peaje que no pagaste?

Los organismos de defensa del consumidor y especialistas recomiendan actuar rápido:

1. Revisar el resumen de la tarjeta

Controlar cada movimiento, especialmente importes bajos. Detectar patrones repetitivos es clave.

2. Desconocer el cargo dentro de los 30 días

La Ley 25.065 permite reclamar ante el banco o tarjeta durante los primeros 30 días. Es fundamental no dejar pasar los consumos dudosos.

3. Realizar el reclamo formal

Ingresar a la Ventanilla Única de Defensa del Consumidor, completar datos y enviar el formulario para que se derive al organismo correspondiente.

4. Cambiar el medio de pago si es necesario

Algunos expertos sugieren usar tarjeta de crédito en lugar de débito, ya que permite disputar consumos antes de pagarlos.

Peaje, autopista. Foto: AUSA

Cómo protegerte de futuras estafas

Estas prácticas de fraude siguen creciendo, pero podés reducir significativamente el riesgo siguiendo estas medidas preventivas:

Nunca compartas datos personales o financieros por WhatsApp, SMS o redes sociales.

Ingresá siempre a sitios oficiales escribiendo la URL manualmente, no desde enlaces enviados.

No aceptes ofertas o “bonificaciones” demasiado atractivas : suelen ser ganchos de estafa.

Activá alertas de consumo en tu banco para detectar cargos en tiempo real.

Verificá periódicamente tus medios de pago asociados al TelePASE.

Incluso concesionarias como Caminos de las Sierras remarcan que el alta y gestión del TelePASE se realizan solo en sitios oficiales, nunca mediante mensajes privados.

Un problema en crecimiento que requiere atención inmediata

El auge del TelePASE y la digitalización del sistema de peajes benefició a millones de conductores, pero también abrió la puerta a nuevos mecanismos de fraude que hoy están bajo investigación. Entre filtraciones, sitios falsos y la sofisticación de la ingeniería social, los consumidores deben mantenerse alerta y controlar regularmente su actividad bancaria.

Mientras las autoridades avanzan con las investigaciones, la mejor defensa sigue siendo la misma:estar atento, revisar cada resumen y no dejar pasar ni el consumo más pequeño.