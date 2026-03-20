¿Es el fin de los pendrive? Foto: Freepik

Durante más de dos décadas, el pendrive fue el dispositivo estrella para guardar, transferir y almacenar archivos importantes. Gracias a que es práctico, compacto y fácil de usar, se convirtió en un aliado indispensable en materia de informática. Sin embargo, este 2026 parece que las nuevas tecnologías más rápidas y seguras cambiarán la forma de almacenamiento.

Gracias al avance de los dispositivos, el crecimiento del tamaño de los archivos y la adopción de nuevas conexiones marcaron un punto de inflexión. Por este motivo, es probable que los clásicos USB dejen de existir para darle paso a otros método mucho más eficaz.

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Por qué el pendrive USB está quedando obsoleto

El principal problema del pendrive es que ya no logra adaptarse a las nuevas demandas tecnológicas. Los archivos actuales ( tales como videos en 4K, imágenes en alta resolución o proyectos pesados) superan fácilmente los 64 o 128 GB que suelen ofrecer estos dispositivos.

Además, existen otras versiones mucho más avanzadas, como el USB 3.0 o 3.2, en la práctica muchas veces no alcanzan las velocidades prometidas.

Además, el cambio hacia puertos USB-C en notebooks, tablets y otros dispositivos modernos obliga a usar adaptadores, lo que vuelve la experiencia menos cómoda y eficiente. En este mismo sentido, la llegada de los discos SSD maximizó la capacidad de almacenamiento, ya que funcionan a través de conexiones como USB-C o Thunderbolt y ofrecen velocidades de transferencia muy superiores a las del pendrive.

Además, su capacidad marca la diferencia: van desde 500 GB hasta 8 TB (8000 GB), lo que los convierte en la opción ideal para profesionales que trabajan con archivos pesados, como editores de video, diseñadores o fotógrafos.

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Por otro lado, para quienes priorizan el almacenamiento masivo sin gastar demasiado, los discos duros externos siguen siendo una opción vigente. Permiten guardar grandes volúmenes de datos y son ideales para backups o almacenamiento a largo plazo.

El salto definitivo del almacenamiento de datos: la nube

La transformación más importante no vino del hardware, sino de internet. El almacenamiento en la nube se posiciona como la opción más flexible, permitiendo acceder a archivos desde cualquier dispositivo, en cualquier lugar.

Plataformas como Google Drive o iCloud permiten sincronizar documentos, compartirlos en segundos y trabajar de forma colaborativa. Si bien los planes más amplios requieren suscripción, la comodidad y versatilidad que ofrecen superan ampliamente al pendrive tradicional.

En definitiva, si bien el reinado del USB está por acabarse, no significa que sea el final de los almacenamientos portátiles, ya que la combinación entre velocidad y acceso, sumado a la mayor capacidad, se redefine la manera en la que las personas guardan y comparten información.