Transformará para siempre las listas de Mejores Amigos

Una nueva actualización podría transformar Instagram para siempre. Según filtraciones internas, la función de Mejores Amigos se vería revolucionada por un importante cambio.

Hasta ahora, la pertenencia o no a la lista de Mejores Amigos depende únicamente de que el perfil que la creaba añada o elimine gente de la misma. Con la nueva disposición, los usuarios podrán elegir salir de Mejores Amigos, sin necesidad de que la otra persona los excluya manualmente.

Esta lista tiene como objetivo crear un espacio con un grupo reducido de personas las cuales puedan acceder a contenido exclusivo. Desde su implementación, causó furor en la plataforma y fue una manera de reemplazar la duplicación de perfiles con cuentas “secundarias”.

Actualización en Mejores Amigos. Foto: Instagram

Hasta ahora, la permanencia en esa lista dependía únicamente de quien la creaba. El usuario agregado no tenía ninguna manera de salir de aquel grupo por su propia cuenta.

Instagram busca revertir ese esquema unidireccional y otorgar mayor autonomía, permitiendo que cada individuo tenga responsabilidad a la hora de ordenar el contenido que visualiza.

La novedad fue revelada por el ingeniero Alessandro Paluzzi -conocido por filtrar las actualizaciones de la plataforma de Meta- quien aseguró que Instagram trabaja en una opción para eliminarse de la lista de “Close Friends” de otro usuario.

Según se pudo saber a partir de las imágenes difundidas, la aplicación mostará un mensaje de confirmación antes de concretar la salida. Una vez fuera de la lista, solo se podrá volver a integrarla si el creador así lo dispone.

Nuevas actualizaciones en Instagram. Foto: Pexels.

Cuándo sale la nueva actualización de Instagram que cambia las listas de Mejores Amigos

Lo cierto es que todavía no hay una fecha de lanzamiento oficial para la nueva actualización de la plataforma que posee Mark Zuckerberg. Sin embargo, se estima que estará disponible a lo largo del año. La novedad causó revuelo entre los usuarios, que venían reclamando una medida similar hace bastante tiempo.

Además, se prevé que la nueva opción se enmarcará en un conjunto de cambios más amplios que incluirán opciones como la posibilidad de ver historias sin dejar rastros y listas de audiencias sin límite.

Todas estas alternativas se encuentran bajo el período de prueba y aún resta la comprobación por parte de los desarrolladores para que puedan verse cargadas en la aplicación.