Presentan un robot que transforma a los humanos en “centauros”:

Proyecto Centauro. Foto: IJRR

Ingenieros de la Universidad del Sur de Ciencia y Tecnología de Shenzhen, en China, desarrollaron un robot portátil que convierte a quien lo usa en una especie de “centauro” tecnológico.

El sistema consiste en una plataforma robótica de dos patas que se conecta a la espalda del usuario como una especie de “mochila”. Mientras la persona camina, las piernas mecánicas avanzan sincronizadas con ella, absorbiendo parte del peso que de otro modo recaería sobre el cuerpo humano.

A diferencia de los tradicionales exoesqueletos, que se fijan a las piernas del usuario, el proyecto Centauro añade un par de patas robóticas propias para que su portador continúe controlando el equilibrio y la dirección del paso mientras el robot soporta el peso para ayudar con el avance.

Videos de demostración muestran a un ingeniero caminando por el campus universitario con las delgadas patas mecánicas siguiendo su paso en diferentes superficies irregulares.

Cómo funciona el “Centauro” robótico que facilita el transporte de cargas

La clave del sistema se encuentra en su interfaz elástica, la cual conecta el robot con la espalda del usuario. En tanto, su comportamiento cambia según el peso que se transporte: con cargas ligeras, la unión se mantiene rígida para que humano y robot se muevan de forma coordinada. En cambio, cuando el peso aumenta, el acoplamiento se vuelve más flexible y permite que las patas mecánicas absorban mayor parte del esfuerzo.

Según un estudio publicado en The International Journal of Robotics Research, en experimentos con cinco participantes el sistema llegó a asumir alrededor del 52% del peso transportado.

Proyecto Centauro. Foto: IJRR

Con 20 kilos a cuestas, los voluntarios redujeron su gasto energético en un 35% respecto a una mochila convencional. Además, el robot mejoró la estabilidad de la marcha y alivió la presión sobre los pies.

Según los investigadores, este enfoque podría tener aplicaciones en operaciones militares, misiones de rescate tras catástrofes, trabajos industriales en terrenos difíciles y/o cualquier tarea que exija transportar equipos pesados durante largos tramos.