Cómo borrar las copias de seguridad antiguas de WhatsApp.

La constante utilización de WhatsApp hace que las fotos, videos, audios y copias de seguridad llenen gran parte de la memoria del teléfono, algo que, con el tiempo, puede perjudicar el rendimiento del celular y hasta impedir la instalación de nuevas aplicaciones.

Sin embargo, aunque la aplicación de mensajería no tiene una papelera visible, hay técnicas sencillas para poder recuperar espacio interno sin la necesidad de perder los chats.

Cómo borrar archivos multimedia desde el administrador de archivos

Para quienes desean recuperar espacio sin perder conversaciones, se debe eliminar desde el administrador de archivos. El paso a paso es el siguiente:

Android > media > com.whatsapp > WhatsApp > Media

WhatsApp, aplicación de mensajería.

En este directorio se encuentran distintas carpetas que incluyen fotos, videos y documentos enviados o recibidos. Estos elementos se pueden seleccionar y borrar de forma definitiva sin eliminar las conversaciones de WhatsApp.

Esta técnica es muy útil, ya que es una buena forma de liberar espacio sin afectar los chats. Así, los mensajes y los historiales quedan en la aplicación, mientras que los archivos que no se utilizan desaparecen del almacenamiento del celular.

Cómo borrar las copias de seguridad antiguas de WhatsApp

Si bien borrar archivos multimedia es un gran paso para liberar memoria, también se recomienda eliminar las copias automáticas de las conversaciones que se guardan en una carpeta llamada “Databases”. Estos archivos, con el tiempo, acumulan chats viejos que ocupan mucho espacio y que ya no son de utilidad.

Además, eliminar conversaciones antiguas ayudará a liberar varios megabytes (MB) de espacio sin tener que eliminar los chats de WhatsApp actuales. Esta carpeta suele encontrarse de la misma forma que el almacenamiento.

Cómo borrar archivos multimedia desde el administrador de archivos.

Cómo vaciar los chats de WhatsApp

Por otro lado, WhatsApp ofrece la opción de “Vaciar chat” desde la propia aplicación. Esta función permite borrar los mensajes y archivos adjuntos, pero mantener el contacto y el historial del chat activo. Es una herramienta útil para quienes buscan ordenar sin perder la información importante.

Cabe destacar que estas limpiezas de forma periódica no solo funcionan para generar más espacio en el celular, sino que también lo mantienen ágil y evitan problemas de almacenamiento en el futuro.