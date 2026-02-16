Cortar las llamadas de spam es un error:

Cómo evitar las llamadas spam: la respuesta correcta que puede frenar el acoso de los call center. Foto: Freepik.

Las llamadas spam siguen siendo una de las principales quejas de los usuarios de telefonía móvil. Aunque muchos optan por ignorarlas o cortar de inmediato, especialistas en seguridad digital y derechos del consumidor advierten que esa práctica puede ser contraproducente.

La clave, aseguran, es atender y responder de manera estratégica, evitando así la insistencia de las empresas o los call center. Lejos de tratarse de una contradicción, contestar permite dejar constancia explícita de la negativa y exigir la eliminación del número de las bases de datos comerciales.

¿Por qué cortar la llamada no frena el acoso telefónico?

En la actualidad, los smartphones cuentan con sistemas de detección que alertan cuando un número podría ser spam. Aun así, el problema persiste. El motivo es que, cuando el usuario no responde o cuelga sin hablar, las empresas de telemarketing pueden interpretar que la línea está activa y disponible.

Esto provoca que el número vuelva a ingresar en listas automatizadas de marcación. El resultado: más llamadas desde distintos números, en un ciclo difícil de romper.

Además, muchas compañías argumentan que el usuario dejó sus datos en algún formulario o mostró interés en un producto. Si no se expresa una negativa clara, el contacto permanece en sus registros.

Cuando el usuario no responde o cuelga sin hablar, las empresas de telemarketing pueden interpretar que la línea está activa y disponible. Foto: NA.

La frase que recomiendan los expertos para frenar las llamadas spam

La estrategia más efectiva es atender, escuchar brevemente la identificación de la empresa y responder de manera firme:

“No me interesa. Solicito que eliminen mi número de su base de datos”.

Esa declaración explícita obliga a la empresa a retirar el contacto para evitar eventuales sanciones legales. Es importante no extender la conversación ni brindar explicaciones adicionales.

Lo que nunca hay que hacer ante una llamada sospechosa

En paralelo, los especialistas alertan sobre posibles estafas telefónicas. Nunca se debe responder diciendo “¿Sí?”, ya que algunos fraudes buscan grabar la voz para utilizarla en maniobras de suplantación de identidad.

Tampoco corresponde confirmar datos personales, bancarios, códigos enviados por mensaje ni responder preguntas de validación.

Además de aplicar esta respuesta, se recomienda bloquear números sospechosos, activar filtros de llamadas y registrar la línea en sistemas oficiales de protección al consumidor cuando estén disponibles en cada país.

En un contexto donde el spam telefónico evoluciona constantemente, la información y la respuesta adecuada se convierten en la mejor defensa para proteger datos personales y frenar el acoso comercial.