Peaje, autopista. Foto: AUSA

El uso del sistema TelePase se volvió prácticamente obligatorio en la mayoría de las autopistas argentinas debido a la expansión del modelo free flow, que permite circular sin detenerse en cabinas de peaje. Sin embargo, junto con su masificación, también crecieron las denuncias por estafas digitales, cobros indebidos y fraudes, lo que preocupa cada vez más a los conductores.

Hoy te contamos todo lo que tenés que saber para usar TelePase con seguridad, evitar engaños y controlar correctamente tu facturación.

Por qué aumentaron las estafas con TelePase

En los últimos meses, tanto organismos oficiales como empresas concesionarias detectaron un crecimiento de maniobras fraudulentas vinculadas al sistema. Los métodos más comunes incluyen:

1. Sitios web falsos (phishing)

Delincuentes montan páginas casi idénticas a la oficial para engañar a los usuarios y obtener datos personales y bancarios. Estos sitios suelen aparecer en anuncios pagos, buscadores o enlaces enviados por redes sociales.

2. Correos electrónicos y mensajes engañosos

Muchos usuarios reciben mails que simulan ser comunicaciones oficiales sobre supuestas deudas de peaje, con links que redirigen a formularios fraudulentos. Una vez que el usuario ingresa su información, los estafadores la utilizan para realizar débitos ilegítimos.

3. “Robo hormiga” en tarjetas

Una modalidad repetida es el cobro de pequeños montos frecuentes, difíciles de detectar en el resumen, especialmente en época de alta circulación como fines de semana largos o feriados.

Peajes; TelePASE; tránsito. Foto: AUBASA.

Cómo funciona realmente TelePase y por qué se producen errores

El sistema opera mediante un dispositivo TAG adherido al parabrisas, asociado a la patente y al método de pago seleccionado (tarjeta de crédito, débito o Mercado Pago). Cuando el lector no detecta el dispositivo, entra en acción un sistema de cámaras con tecnología OCR que identifica la patente para registrar el cruce.

Los problemas más frecuentes no siempre se deben a fallas del sistema, sino a:

Adhesiones realizadas en sitios no oficiales

Errores de lectura de patente

Venta del vehículo sin dar de baja el TelePase

Desconocimiento de que la facturación es quincenal, por lo que pueden aparecer uno o dos débitos al mes

Consejos esenciales para evitar estafas y proteger tus datos

Para reducir riesgos, expertos en ciberseguridad y autoridades viales recomiendan seguir las siguientes pautas:

1. Usar siempre el sitio oficial: www.telepase.com.ar

Todas las gestiones —alta del dispositivo, modificación de datos y reclamos— deben hacerse únicamente a través del portal oficial, que cuenta con entornos seguros de navegación.

2. Desconfiar de correos o mensajes que pidan datos bancarios

TelePase y Vialidad Nacional afirman que nunca solicitan información personal por mail. Cualquier mensaje con links sospechosos debe ignorarse.

3. Revisar resúmenes de forma habitual

Para detectar movimientos “hormiga” es clave controlar consumos pequeños y frecuentes en tarjetas asociadas. Si encontrás cargos desconocidos, debés denunciarlos dentro de los 30 días.

4. Preferir tarjeta de crédito antes que débito

Permite rechazar cargos no reconocidos y evita que el dinero se descuente automáticamente de tu cuenta.

5. Al vender el auto, dar de baja el TelePase

Si no lo hacés, seguirás recibiendo cargos por pasadas realizadas por el nuevo dueño. Esto es una de las causas más comunes de débitos indebidos.

Peaje, autopista. Foto: AUSA

¿Qué hacer si detectás un cargo indebido?

Si notás movimientos que no realizaste:

Desconocé el cargo con tu banco o app financiera. Contactate con TelePase vía canales oficiales. Guardá capturas y comprobantes del reclamo. Revisá si tu dispositivo o tu patente fueron detectados de forma errónea (algo habitual en casos de patentes adulteradas o borrosas).

TelePase es seguro, pero requiere atención

El sistema TelePase cuenta con controles y protocolos de seguridad, pero la mayor parte de los incidentes se genera por errores humanos, descuidos y fraudes externos. Usar siempre el portal oficial, evitar enlaces desconocidos y revisar periódicamente tu facturación son claves para viajar tranquilo y sin sorpresas.