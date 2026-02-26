Canal 26
Samsung s26.
Samsung s26. Foto: Samsung.

Samsung ya lanzó oficialmente el Galaxy S26 y promete revolucionar el mercado argentino. La empresa tecnológica presentó el nuevo celular con un foco importante en la inteligencia artificial, más rendimiento y una privacidad más avanzada.

El flamante teléfono de la marca surcoreana llegará al mercado global a partir del 11 de marzo, por lo que su llegada a la Argentina se calcula para varias semanas después.

Samsung Galaxy S26: precio y características

Si bien el precio en Argentina no está confirmado, la empresa lanzó una PrePaid Card por $300.000 que otorga un cupón de $600.000 para la compra de la serie Galaxy S26 en Argentina.

El nuevo celular estará disponible en tres modelos: Galaxy S26 Ultra, S26 y S26+, con Android 16 y One UI 8.5, y Galaxy AI de tercera generación. Llegará en colores Cobalt Violet, Blanco, Negro y Sky Blue.

Respecto al rendimiento, el S26 Ultra tendrá el nuevo Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, con mejoras del 19% en CPU, 39% en NPU y 24% en GPU. Los modelos S26 y S26+ tendrán Exynos 2600 de 2 nanómetros. ¿Qué significa? Un gaming más fluido, mejor multitarea y funciones de IA siempre activas que no afectan la batería.

Otras características del S26

Además, el nuevo S26 tiene más características como:

  • Pantalla Dynamic AMOLED 2X de hasta 6,9 pulgadas con 120 Hz adaptativos.
  • Cámara principal de 200 MP en el Ultra con Nightography Video mejorado.
  • Batería de 5.000 mAh en el Ultra con carga al 75% en 30 minutos
  • Nueva Privacy Display integrada, que protege la pantalla desde ángulos laterales.
  • Galaxy AI con funciones como Now Brief, Now Nudge y edición por texto en Photo Assist.

Además, el nuevo Samsung tiene mayor seguridad con Knox, un cifrado postcuántico y 7 años de actualizaciones. De esta forma, la empresa de tecnología promete revolucionar el mercado tecnológico con su nuevo lanzamiento.