“Blackbird”: el dron más rápido del mundo que alcanzó casi 730 km/h y sorprendió a la ingeniería aeronáutica. Foto: Dron XL

El mundo de los drones acaba de entrar en una nueva dimensión. El ingeniero aeroespacial australiano Ben Biggs y su compañero Aidan, creadores del canal de YouTube Drone Pro Hub, lograron llevar un dron FPV a velocidades que hasta hace poco parecían imposibles. Su nueva creación, bautizada “Blackbird”, alcanzó cerca de 730 km/h en una prueba no oficial, una marca que lo convertiría en el dron más rápido jamás construido.

La cifra supera ampliamente el anterior récord de 659 km/h conseguido por el equipo Bell con el modelo “Peregreen V4”. Aunque el registro todavía no fue homologado por Guinness World Records, el impacto dentro de la comunidad aeronáutica y tecnológica ya es enorme.

El proyecto no surgió de la nada. A finales de diciembre de 2025, Biggs y Aidan habían conseguido una velocidad cercana a los 626 km/h, pero poco después fueron superados por el equipo Bell. Lejos de abandonar la competencia, decidieron rediseñar por completo el sistema de propulsión del “Blackbird”, especialmente sus hélices, para recuperar el liderazgo.

El ingeniero aeroespacial australiano Ben Biggs y su compañero Aidan, creadores de “Blackbird”. Foto: Tech Radar

Cómo es “Blackbird”, el dron FPV más rápido jamás construido

La clave del nuevo récord está en el diseño aerodinámico extremo de sus hélices. Fabricadas artesanalmente en fibra de carbono, incorporan modificaciones poco comunes incluso dentro del universo de los drones de alta velocidad.

La primera diferencia es un ángulo de ataque muy pronunciado respecto a la dirección de vuelo. Si bien el equipo no reveló la configuración exacta, explicó que se trata de un diseño radical, pensado exclusivamente para soportar velocidades extremas.

La segunda innovación es todavía más llamativa: los bordes dentados de las palas. En lugar de una superficie lisa, las hélices poseen pequeñas estrías con forma de dientes de sierra.

Qué tecnología utiliza el dron “Blackbird” para alcanzar casi 730 km/h

Según explicaron sus desarrolladores, estas estrías generan microvórtices, es decir, pequeños remolinos de aire que ayudan a mantener adherido el flujo sobre la superficie de la hélice incluso bajo condiciones extremas.

La clave del nuevo récord está en el diseño aerodinámico extremo de las hélices de "Blackbird". Foto: Diario AS

En términos aerodinámicos, el sistema estabiliza la llamada “capa límite”, evitando que el aire se desprenda prematuramente de la pala. Ese fenómeno es fundamental porque, cuando ocurre, se pierde eficiencia, empuje y estabilidad. Gracias a esta solución, el “Blackbird” puede mantener rendimiento incluso a velocidades cercanas a las de algunos aviones ligeros.

El desarrollo demuestra cómo conceptos avanzados de ingeniería aeronáutica pueden aplicarse en proyectos independientes y relativamente pequeños, impulsados más por la experimentación que por grandes presupuestos corporativos.

Cómo fue la prueba en la que el dron “Blackbird” rompió el récord de velocidad

La campaña de pruebas estuvo lejos de ser sencilla. Durante uno de los primeros intentos, el “Blackbird” perdió la conexión con el control remoto mientras volaba a unos 633 km/h.

El “Blackbird” puede mantener rendimiento incluso a velocidades cercanas a las de algunos aviones ligeros. Foto: New Atlas

A semejante velocidad, recuperar el aparato era prácticamente imposible. El dron recorrió varios kilómetros sin control antes de terminar estrellado.

Sin embargo, el equipo continuó ajustando el diseño y realizando nuevas pruebas hasta alcanzar el resultado final: cerca de 730 km/h con viento de cola, registrado con ráfagas de aproximadamente 54,7 km/h, y casi 639 km/h volando en sentido contrario.

Por qué el “Blackbird” podría convertirse en un hito para la ingeniería de drones

Pese a que el récord todavía espera la validación oficial de Guinness World Records, el “Blackbird” ya se convirtió en uno de los proyectos más impresionantes del universo FPV.

Más allá de la marca, el desarrollo refleja hasta dónde puede llegar la ingeniería independiente cuando se combinan innovación, pruebas extremas y una obsesión casi quirúrgica por la velocidad.