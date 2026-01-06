Samsung Galaxy S26: anticipan una suba de precios, pocos cambios y la fecha de su presentación

La nueva serie de smartphones de Samsung llegaría con un aumento cercano a los 50 dólares en todos sus modelos y mejoras técnicas limitadas, con la inteligencia artificial como principal apuesta para competir en un mercado dominado por Apple.

Los nuevos Samsung Galaxy S26 llegarían al mercado con aumentos. Foto: Samsung

La industria de la telefonía móvil se prepara para una de las presentaciones más esperadas del primer trimestre del año: la llegada de la serie Galaxy S26 de Samsung. Aunque el anuncio oficial todavía no se concretó, analistas y medios especializados ya anticipan que los nuevos teléfonos insignia de la compañía surcoreana llegarán con un aumento de precio en todos sus modelos, en comparación con los dispositivos lanzados en 2025.

En los pasillos del sector tecnológico circula un consenso claro: no se esperan grandes saltos en términos de hardware, pero sí un ajuste en los valores finales. Según un informe recogido por el sitio 9to5Google, basado en fuentes de Corea del Sur -país de origen de Samsung-, el fabricante incrementaría alrededor de 50 dólares el precio de cada equipo de la línea Galaxy S26. El aumento estaría vinculado principalmente al encarecimiento de los componentes, una tendencia que afecta a toda la industria.

Los nuevos Samsung Galaxy S26 que saldrán al mercado.

De todos modos, aún no está definido cómo impactará esta suba en los distintos mercados. Samsung suele aplicar estrategias de precios diferenciadas según la región, por lo que el incremento podría no trasladarse de manera uniforme a todos los países.

¿Cuándo saldrá a la venta la serie Galaxy S26 de Samsung?

En cuanto a la fecha de presentación oficial, los rumores apuntan al 25 de febrero. Si se confirma, Samsung mostraría sus nuevos smartphones antes del inicio del Mobile World Congress (MWC) de Barcelona, que comenzará el 2 de marzo. Esta estrategia le permitiría captar la atención del mercado antes del mayor evento anual de la industria móvil.

Respecto a las características técnicas, todo indica que los Galaxy S26 traerían mejoras marginales frente a la generación anterior. Según analistas citados por Phone Arena, la compañía apostaría fuerte a las funciones de inteligencia artificial integradas como principal diferencial. Sin embargo, si no se presentan herramientas verdaderamente innovadoras, podría haber pocos incentivos para que los usuarios de un Galaxy S25 decidan actualizar su dispositivo.

Habrá pequeños cambios en el Samsung Galaxy S26. Foto: Unsplash.

Donde sí se esperan cambios es en el diseño. Samsung habría optado por modificar la parte trasera de los equipos, especialmente el módulo de cámaras. A diferencia de los Galaxy S25, donde los sensores estaban dispuestos de forma individual, la nueva serie incorporaría una “isla” que agrupe los componentes, alineándose con una tendencia ya vista en otros fabricantes.

El lanzamiento de la serie Galaxy S26 se da en un contexto desafiante para Samsung. En 2025, la empresa quedó por detrás de Apple en el ranking global de ventas de smartphones, por lo que este nuevo modelo será clave para recuperar terreno en el segmento premium.