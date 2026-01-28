Araña violinista. Foto: Wikipedia.

La araña violinista, también conocida como araña de rincón, es una de las especies que más preocupación genera por su potencial riesgo para la salud y por su frecuente presencia en viviendas de Mendoza. Identificarla correctamente es clave para evitar accidentes y actuar con responsabilidad ante un posible encuentro.

Este arácnido se reconoce por una serie de rasgos particulares, como su color marrón claro, su tamaño reducido y la característica mancha en forma de violín en el dorso. Sin embargo, además de la observación directa, hoy existe una herramienta tecnológica que puede ayudar a identificarla de manera rápida: la cámara del celular.

Google Lens permite recolectar información sobre cualquier araña con una simple fotografía. Foto: X/Grok.

A través de aplicaciones de reconocimiento visual como Google Lens, cualquier persona puede obtener información sobre una araña u otro animal simplemente tomando una fotografía. Google Lens es una función de búsqueda visual de Google que permite identificar objetos, textos, plantas, animales y lugares a partir de imágenes, sin necesidad de escribir una consulta.

De este modo, si alguien encuentra una araña en su hogar y quiere saber a qué especie pertenece, puede usar esta herramienta para obtener una primera orientación. Aunque no reemplaza la opinión de un especialista, la tecnología puede ser un aliado útil para reconocer especies y tomar decisiones informadas.

El paso a paso para reconocer una araña con Google Lens

Abrí Google Lens

Podés hacerlo desde la aplicación de Google, Google Chrome (el ícono de la cámara en la barra de búsqueda), o la aplicación Google Fotos.

Enfocá la araña

Apuntá la cámara hacia la araña. Intentá que esté bien enfocada y que ocupe gran parte de la pantalla para mejores resultados.

Si ya tenés una foto, seleccioná la opción para subir una imagen desde tu galería.

Tomá la fotografía o inicia la búsqueda

Presioná el botón del obturador para tomar una foto.

Analizá los resultados

Lens escaneará la imagen y te mostrará resultados, a menudo con fotos similares y el nombre de la especie.

Deslizá hacia arriba la barra inferior para ver más detalles, como información sobre la especie, características y curiosidades.

¿Qué hacer ante la presencia de una araña violinista?

Principalmente, atraparla con un vaso y papel para llevarla fuera si es posible. En caso de haber mordedura, lavar la herida con agua y jabón, aplicar hielo, y acudir inmediatamente al médico. Para prevenir su presencia, es recomendable mantener la limpieza del hogar y/o usar repelentes naturales.