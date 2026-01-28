Evitar picaduras y accidentes: cómo detectar a una araña violinista con la cámara de tu teléfono celular
Este arácnido se reconoce por una serie de rasgos particulares, como su color marrón claro, su tamaño reducido y la característica mancha en forma de violín en el dorso. Sin embargo, una aplicación de Google permite identificarla con una simple fotografía.
La araña violinista, también conocida como araña de rincón, es una de las especies que más preocupación genera por su potencial riesgo para la salud y por su frecuente presencia en viviendas de Mendoza. Identificarla correctamente es clave para evitar accidentes y actuar con responsabilidad ante un posible encuentro.
A través de aplicaciones de reconocimiento visual como Google Lens, cualquier persona puede obtener información sobre una araña u otro animal simplemente tomando una fotografía. Google Lens es una función de búsqueda visual de Google que permite identificar objetos, textos, plantas, animales y lugares a partir de imágenes, sin necesidad de escribir una consulta.
De este modo, si alguien encuentra una araña en su hogar y quiere saber a qué especie pertenece, puede usar esta herramienta para obtener una primera orientación. Aunque no reemplaza la opinión de un especialista, la tecnología puede ser un aliado útil para reconocer especies y tomar decisiones informadas.
El paso a paso para reconocer una araña con Google Lens
Abrí Google Lens
- Podés hacerlo desde la aplicación de Google, Google Chrome (el ícono de la cámara en la barra de búsqueda), o la aplicación Google Fotos.
Enfocá la araña
- Apuntá la cámara hacia la araña. Intentá que esté bien enfocada y que ocupe gran parte de la pantalla para mejores resultados.
- Si ya tenés una foto, seleccioná la opción para subir una imagen desde tu galería.
Tomá la fotografía o inicia la búsqueda
- Presioná el botón del obturador para tomar una foto.
Analizá los resultados
- Lens escaneará la imagen y te mostrará resultados, a menudo con fotos similares y el nombre de la especie.
- Deslizá hacia arriba la barra inferior para ver más detalles, como información sobre la especie, características y curiosidades.
¿Qué hacer ante la presencia de una araña violinista?
Principalmente, atraparla con un vaso y papel para llevarla fuera si es posible. En caso de haber mordedura, lavar la herida con agua y jabón, aplicar hielo, y acudir inmediatamente al médico. Para prevenir su presencia, es recomendable mantener la limpieza del hogar y/o usar repelentes naturales.