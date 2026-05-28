Perros; mascotas. Foto: Freepik

La industria automotriz continúa evolucionando hacia experiencias cada vez más inteligentes y personalizadas. Ahora, las mascotas también forman parte de esa innovación. La automotriz japonesa Honda presentó PAW-S, un revolucionario sistema diseñado para mejorar el bienestar de los perros dentro de los automóviles.

La nueva tecnología permite que las mascotas ingresen al vehículo de manera autónoma y accedan a múltiples funciones de confort, entretenimiento y seguridad especialmente pensadas para ellas. El sistema ya está disponible en los nuevos modelos e:Ny1 y también puede instalarse en otros vehículos de la marca.

Cómo funciona PAW-S, la nueva tecnología de Honda para perros

El sistema PAW-S utiliza una etiqueta inteligente personalizada que detecta automáticamente la presencia del perro y activa la apertura del baúl para que pueda subir al vehículo por sus propios medios. Una vez dentro del automóvil, la puerta se cierra automáticamente y permanece bloqueada desde el interior para evitar accidentes durante el viaje.

PAW-S, la revolucionaria tecnología de Honda pensada para el bienestar de los perros durante los viajes. Foto: Facebook Honda UK

Desde Honda explicaron que el desarrollo fue creado bajo una idea innovadora: “PAW-S fue diseñado para perros, por perros”. Para ello, el equipo especializado en productos para mascotas realizó una “encuesta” a más de 300 perros de 52 razas distintas con el objetivo de conocer qué estímulos y comodidades generan mayor felicidad durante los traslados.

Qué funciones incluye el sistema PAW-S de Honda para mascotas

La tecnología incorpora una amplia variedad de herramientas orientadas al entretenimiento y confort de los perros durante los viajes.

Entre las funciones más destacadas aparece un sistema de navegación satelital que alerta sobre parques, plazas y áreas boscosas cercanas ideales para paseos. También cuenta con una lista de contactos de “amigos caninos” para coordinar encuentros de juego improvisados.

PAW-S tiene un sistema de navegación satelital que alerta sobre áreas ideales para el paseo de los perros. Foto: Facebook Honda UK

Además, PAW-S incorpora videos interactivos de aves y peces diseñados especialmente para mantener entretenidas a las mascotas durante trayectos largos, junto con un avanzado sistema de climatización inteligente que regula la temperatura para garantizar el máximo confort animal.

Otra de las funciones más llamativas es un sistema tipo walkie-talkie que permite la comunicación entre el conductor y el perro ubicado en la parte trasera del vehículo.

Seguridad, confort y accesorios inteligentes para viajar con perros

Los vehículos equipados con PAW-S también incorporan soluciones específicas para mejorar la seguridad de las mascotas sin reducir el espacio de almacenamiento del automóvil.

El sistema PAW-S utiliza una etiqueta inteligente que detecta automáticamente la presencia del perro. Foto: Freepik

No obstante, entre los accesorios incluidos se destacan puntos ISOFIX para sujetar arneses caninos, porta tazones empotrados con sistema antiderrame y un collar oficial de la marca.

Según detalló Honda, el objetivo de esta tecnología es hacer que los viajes sean más cómodos y agradables tanto para los conductores como para sus mascotas, sin importar si se trata de trayectos cortos o viajes de larga distancia.

Con este lanzamiento, Honda vuelve a posicionarse a la vanguardia de la innovación automotriz, incorporando soluciones tecnológicas que convierten a las mascotas en protagonistas de la experiencia de viaje.