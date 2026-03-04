Robot Phone Foto: Handout

Presentaron el primer “Robot Phone” de la industria de celulares el pasado domingo en Barcelona, justo un día antes del inicio del Congreso Mundial de Celulares 2026 (MWC por siglas en inglés).

Creado por la marca tecnológica china Honor, este nuevo desarrollo se describió como una nueva especie de teléfonos inteligentes. El dispositivo incorpora el primer sistema de cámara con estabilizador de tres ejes integrado en un teléfono inteligente.

Según la compañía, el producto rompe con el estereotipo del tradicional “bloque negro aburrido” de los teléfonos móviles, al combinar dos capacidades centrales de Inteligencia Artificial (IA), con interacción inteligente encarnada e imagen de nivel insignia, para ofrecer lo que Honor denomina como una experiencia de IA encarnada, informó Xinhua.

Robot Phone: cuáles son sus características

El dispositivo admite videollamadas con IA en múltiples ángulos, interacción con lenguaje corporal expresivo y movimientos rítmicos, además de prestaciones de imagen de nivel cinematográfico, incluidas funciones avanzadas de estabilización de video y seguimiento de objetos mediante IA.

Durante el evento, Honor presentó formalmente el concepto de Augmented Human Intelligence (AHI), un compromiso a largo plazo para la IA centrada en las personas. “Debe combinar el coeficiente intelectual (IQ) con la inteligencia emocional (EQ), reforzando la capacidad humana para adaptarse, evolucionar y disfrutar del presente en un mundo que cambia rápidamente. Esa es la filosofía AHI en la que cree Honor”, afirmó el director ejecutivo de la empresa, Li Jian.