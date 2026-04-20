VTV aplicación Foto: Foto generada con IA Canal 26

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) atraviesa un proceso de modernización que promete cambiar la forma en la que los conductores acceden a los datos de sus autos. A partir de la digitalización del sistema, ahora es posible tener toda la información técnica del vehículo en el celular, sin depender de papeles, obleas físicas o certificados impresos.

El objetivo central de este nuevo esquema es centralizar los registros, facilitar los controles y reducir la burocracia tanto para los usuarios como para las autoridades. En un contexto donde la documentación digital ya forma parte de la vida cotidiana, la VTV da un paso clave hacia un modelo más ágil, seguro y transparente.

Qué información del vehículo se puede ver desde el celular

Con la implementación de los certificados digitales de VTV, el conductor puede acceder al estado completo del vehículo desde cualquier dispositivo móvil. Entre los datos que quedan disponibles se incluyen:

Fecha de realización de la última VTV

Vencimiento del certificado

Resultados de la inspección técnica

Estado de frenos, luces y emisiones contaminantes

Historial de verificaciones anteriores

Validez del trámite para circular

Trámite de la VTV Foto: Foto generada con IA

Toda esta información queda alojada en una plataforma digital interconectada, lo que permite su consulta en tiempo real tanto por el propietario como por los organismos de control vial.

Adiós a la oblea: cómo funciona el certificado digital con QR

Uno de los cambios más visibles del nuevo sistema es la eliminación progresiva de la tradicional oblea pegada en el parabrisas. En su lugar, los vehículos contarán con un certificado digital con código QR, que puede ser escaneado por inspectores de tránsito para verificar la vigencia de la VTV.

Este formato no solo evita pérdidas o deterioros del comprobante físico, sino que también reduce la posibilidad de falsificaciones, un problema que durante años afectó al sistema tradicional. Además, el QR permite validar los datos directamente contra la base oficial, sin margen de error.

Trámites más simples: turnos y pagos 100% online

La digitalización de la VTV no se limita al certificado. El nuevo esquema también apunta a simplificar todo el proceso administrativo, desde el inicio hasta la finalización del trámite.

A partir de ahora, la solicitud de turnos y el pago de la verificación deberán realizarse de manera electrónica, eliminando gestiones presenciales innecesarias. Esto no solo agiliza el trámite, sino que también mejora la organización de las plantas verificadoras y reduce los tiempos de espera.

Más control y transparencia para la compra de autos usados

Otro de los grandes beneficios de la digitalización es el acceso al historial completo del vehículo, una herramienta clave para quienes están por comprar un auto usado. Poder consultar si el vehículo aprobó o no inspecciones anteriores, si tuvo observaciones frecuentes o si mantiene la VTV al día aporta mayor seguridad y transparencia al mercado automotor.

Este registro unificado también fortalece la trazabilidad del parque automotor y mejora la planificación de políticas de seguridad vial.

Integración con GNC y controles automáticos

El sistema digital de VTV incorpora además validaciones automáticas para vehículos con GNC, a través de la conexión con la base de datos de ENARGAS. De esta manera, se controla la vigencia de las obleas y revisiones del sistema de gas, evitando inconsistencias entre registros.

Este cruce de datos refuerza el control técnico y reduce errores administrativos que antes requerían verificaciones adicionales.

VTV. Foto: gba.gob.ar

Un cambio clave para la seguridad vial

La modernización de la VTV busca un objetivo claro: mejorar la seguridad en las calles y rutas, asegurando que los vehículos en circulación cumplan con los estándares mínimos de funcionamiento. Al centralizar la información y facilitar su acceso, el sistema permite controles más eficientes y conductores mejor informados.

Tener todos los datos del vehículo en el celular ya no es una opción futura, sino una realidad que marca un antes y un después en la forma de cumplir con un trámite obligatorio para circular.