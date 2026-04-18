Mythos es un modelo de IA diseñado para detectar fallas en sistemas informáticos, incluso en códigos antiguos. Foto: Imagen generada con Gemini IA para Canal26.com.

El desarrollo de la inteligencia artificial suma un nuevo capítulo con la aparición de Mythos, un modelo creado por Anthropic que generó preocupación a nivel global por su capacidad para detectar y explotar vulnerabilidades en sistemas informáticos.

Este avance, integrado en la plataforma Claude, coloca a la compañía en competencia directa con gigantes tecnológicos como OpenAI y Google. Sin embargo, más allá de la carrera tecnológica, el foco está puesto en los posibles riesgos asociados a su uso.

Mythos es un modelo de IA diseñado para detectar fallas en sistemas informáticos, incluso en códigos antiguos. Foto: Linkedin.

“Mythos Preview ya ha encontrado miles de vulnerabilidades de alta gravedad, incluidas algunas en todos los principales sistemas operativos y navegadores web”, afirmó la empresa. Además, advirtió: “Dado el ritmo de progreso de la IA, no pasará mucho tiempo antes de que dichas capacidades proliferen, potencialmente más allá de los actores comprometidos con su despliegue seguro”.

¿Qué es Mythos y cómo funciona?

Mythos es un modelo de inteligencia artificial especializado en ciberseguridad, diseñado para analizar código, detectar fallas y proponer soluciones, o incluso formas de explotación, con un nivel de precisión superior al de herramientas tradicionales.

Durante pruebas internas, Mythos logró identificar vulnerabilidades críticas sin supervisión intensiva, lo que encendió alarmas en sectores financieros y tecnológicos.

Durante las pruebas, logró identificar errores en sistemas antiguos sin necesidad de supervisión intensiva, lo que encendió alarmas en sectores clave. Para mitigar riesgos, Anthropic decidió limitar su acceso a través del Proyecto Glasswing, una iniciativa que involucra a empresas como Amazon Web Services, Microsoft y Nvidia.

¿Por qué preocupa a gobiernos y organismos internacionales?

El potencial de Mythos para identificar vulnerabilidades críticas despertó inquietud en el ámbito político y financiero. El ministro François-Philippe Champagne afirmó: “Sin duda, es un asunto lo suficientemente serio como para merecer la atención de todos los ministros de finanzas”, mientras que Andrew Bailey advirtió: “Ahora tenemos que analizar con mucha atención qué podría significar este último avance en inteligencia artificial para el riesgo de ciberdelincuencia”.

A pesar de las advertencias, especialistas como Ciaran Martin piden cautela. “Para algunos esto es un acontecimiento apocalíptico, para otros parece ser mucha exageración”, señaló.

Más allá de los temores, expertos coinciden en que herramientas como Mythos también podrían utilizarse para reforzar la seguridad digital. Foto: Unsplash.

Informes independientes sostienen que el mayor riesgo se concentra en sistemas con baja protección, lo que refuerza la importancia de mantener estándares básicos de ciberseguridad.

Riesgos y oportunidades de la inteligencia artificial

El caso Mythos refleja un dilema central: la misma tecnología que puede facilitar ataques también puede fortalecer la defensa digital. En ese sentido, expertos coinciden en que la clave estará en el uso responsable, la regulación y la inversión en infraestructura segura.

A medida que la inteligencia artificial continúa evolucionando, el desafío será equilibrar innovación y control para evitar que herramientas avanzadas se conviertan en una amenaza para la estabilidad digital global.