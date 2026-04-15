Subasta de Aduana. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

ARCA anunció un nuevo remate que, en esta oportunidad, tendrá como protagonistas a las consolas de videojuegos, en particular las PlayStation 5.

Tras las subastas realizadas entre enero y marzo —en las que se ofrecieron productos textiles, hilados, alfombras, mantas y rollos de caño de cobre y vidrio, entre otros—, ahora será el turno de este tipo de tecnología, que suele generar una alta demanda.

Oportunidad para gamers: ¿cuándo es la subasta de consolas de ARCA?

Para quienes buscan actualizar su centro de entretenimiento, esta iniciativa representa una excelente oportunidad. La subasta se llevará a cabo de forma electrónica el próximo 23 de abril de 2026.

La subasta incluye modelos estándar y versiones Pro, con precios base que parten desde los 200 mil pesos. Foto: Freepik

El objetivo principal de esta medida, impulsada en conjunto por ARCA y la Dirección General de Aduanas, es lograr descongestionar los depósitos aduaneros. De esta manera, el organismo busca reducir de forma efectiva los altos costos de almacenamiento que genera la mercadería secuestrada en distintos operativos de control.

Cuál será el precio base de las consolas

Las PlayStation 5 se subastarán con un precio inicial desde $237.000, lo que representa una oportunidad atractiva para quienes buscan adquirir estos equipos a valores por debajo del mercado.

El dinero recaudado será destinado a las rentas fiscales. Según datos oficiales, al 31 de marzo de 2026 las subastas acumulan ingresos por $78.555.696.

Debido al volumen de mercadería disponible y al creciente interés que generan estos eventos, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) prevé realizar nuevos remates a lo largo de 2026, con el objetivo de incrementar los recursos del Estado y fortalecer el vínculo con los contribuyentes.

Para conocer el cronograma completo de próximas subastas, se puede consultar el sitio oficial del organismo.

La subasta se realizará el próximo 23 de abril. Foto: Generada con Gemini IA

ARCA: ¿dónde se realiza la subasta online de consolas?

Todo el proceso de puja se gestionará de forma exclusivamente virtual a través de la plataforma oficial del Banco Ciudad. Para poder ofertar y participar, los interesados deben completar una serie de pasos previos:

Ingreso y registro: Acceder al sitio web subastas.bancociudad.com.ar y registrarse como usuario. Suscripción: Buscar la convocatoria específica y suscribirse al evento. Garantía: Constituir un depósito en garantía equivalente al 10% del valor base del lote elegido. (Este monto se devuelve íntegramente de forma automática en caso de no resultar adjudicatario de la puja).

Llegado el 23 de abril, los usuarios habilitados deberán ingresar a la plataforma en el horario preestablecido para comenzar a realizar sus ofertas.

Condiciones de entrega

Es fundamental tener en cuenta que el retiro de los equipos adjudicados deberá realizarse de forma exclusivamente presencial, respetando el lugar y las condiciones detalladas en los pliegos de la subasta. No se realizan envíos, por lo que la logística de traslado de la mercadería corre por cuenta del comprador.