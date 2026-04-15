Panther: robot de limpieza Foto: UniX AI

El futuro ya está aquí. Ahora, existe un robot que hace la cama, ordena la habitación y hasta cocina para toda la familia. Se trata de Panther, un autómata creado por la empresa china UnixAI, comenzó a probarse en hogares reales y logró completar con éxito distintas tareas domésticas.

El desarrollo de este robot forma parte de una nueva generación de máquinas que buscan llevar a la Inteligencia Artificial fuera de las pantallas para convertirla en acción física A diferencia de otros asistentes virtuales, el objetivo es que los sistemas no solo respondan, sino que actúen.

Panther: robot de limpieza Foto: UniX AI

La novedad no radica solo en lo que puede hacer, sino en el entorno donde se desempeña. Panther fue diseñado para operar en espacios residenciales reales, interactuando con muebles, electrodomésticos y objetos cotidianos, algo que durante años fue uno de los mayores desafíos de la robótica.

Cómo es el robot doméstico Panther

El diseño de Panther se diferencia de los robots humanoides tradicionales. En lugar de imitar completamente el cuerpo humano, utiliza una base con ruedas que le permite moverse con mayor estabilidad dentro del hogar. Además, tiene dos brazos robóticos que son capaces de manipular objetos, abrir puertas y realizar tareas simples como cocinar y acomodar espacios.

Además, tiene cámaras incorporadas, sensores de profundidad y micrófonos que le permiten interpretar lo que sucede a su alrededor. Toda esta información se procesa mediante sistemas avanzados de inteligencia artificial, que le permiten reconocer objetos, anticipar acciones y adaptarse a cambios en tiempo real.

Este punto es clave, ya que una casa presenta un entorno dinámico, con situaciones imprevistas y sin patrones fijos. Aunque Partner ya fue aprobado, su disposición a nivel masivo todavía está lejos de ser aplicada.

Panther: robot de limpieza Foto: UniX AI

Cuánto cuesta Panther, el robot que hace la cama y puede cocinar

Por el momento, Panther no tiene un precio oficial confirmado para su venta al público. Sin embargo, en el sector tecnológico se maneja una cifra de referencia cercana a los 115.000 dólares.

De cara al futuro, no se descarta que el valor pueda reducirse por debajo de los 100.000 dólares si el desarrollo avanza hacia una producción más amplia. También se analiza un modelo de suscripción o alquiler, que podría ubicarse por debajo de los 800 dólares mensuales.