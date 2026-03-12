El nuevo Samsung S26 Ultra. Foto: Samsung

La espera terminó para los fanáticos de la tecnología en el país. La llegada del nuevo Samsung Galaxy S26 Ultra a la Argentina ya es una realidad y desembarca junto con el resto de la familia Samsung Galaxy S26 Series. Este lanzamiento no solo trae consigo la última innovación en dispositivos móviles de la marca, sino que también llega acompañado de atractivas promociones para los consumidores locales.

A través de su tienda oficial, la compañía habilitó una serie de beneficios de lanzamiento que permiten adquirir el equipo insignia a un precio mucho más accesible y con opciones de financiamiento.

¿Cuánto cuesta el Samsung S26 Ultra oficial en Argentina?

El valor del nuevo Samsung Galaxy S26 Ultra varía según su capacidad de almacenamiento. A saber:

1 TB : $ 4.399.999

512 GB : $ 3.399.999

256 GB: $ 3.399.999

Los usuarios interesados pueden consultar la lista completa de precios actualizada directamente a través del Shop Samsung, la plataforma oficial de la marca en el país.

Comprar el dispositivo mediante los canales oficiales garantiza no solo contar con la garantía de fábrica, sino también acceder a las cuotas sin interés y a los descuentos exclusivos que ofrece la compañía durante estas primeras semanas.

El nuevo Samsung Galaxy S26 está disponible en colores Cobalt Violet, Blanco, Negro y Sky Blue. Foto: Samsung

Beneficios de lanzamiento: cómo comprar el Galaxy S26 Ultra más barato

Para mitigar el impacto del precio final y facilitar el acceso a la nueva tecnología, Samsung implementó sus clásicos beneficios de prelanzamiento y lanzamiento. Entre las formas de comprarlo más barato se destacan:

Plan Canje: Entregando tu celular anterior (incluso si tiene la pantalla rota , dependiendo de los términos de la marca), podés obtener un importante descuento sobre el valor del nuevo S26 Ultra.

Cuotas sin interés: Pagando con tarjetas de crédito bancarias seleccionadas, es posible financiar el equipo a largo plazo.

E-Vouchers: Al adquirir el smartphone, los usuarios reciben un cupón digital que pueden canjear por otros productos del ecosistema Samsung para complementar su compra.

Galaxy Buds4 está disponible en colores White, Black y Pink Gold. Foto: Samsung

Combos y descuentos: beneficios por comprar el S26 Ultra y los Buds4

El desembarco de los smartphones no vino solo. En simultáneo, se anunció la llegada de los nuevos Galaxy Buds4 Series, la flamante generación de auriculares inalámbricos de la compañía.

Como parte de los combos de lanzamiento, quienes adquieran el Samsung Galaxy S26 Ultra pueden utilizar los e-vouchers o acceder a descuentos especiales para llevarse los auriculares a un precio promocional. Esta estrategia de ecosistema es ideal para los usuarios que buscan renovar todos sus accesorios tecnológicos al mismo tiempo.

¿Dónde comprar el Samsung Galaxy S26 Ultra de forma segura y oficial?

Para evitar estafas y asegurarse de recibir los beneficios de lanzamiento, se recomienda realizar la compra únicamente a través de la Tienda Oficial de Samsung de manera online o en las sucursales físicas distribuidas en Argentina. Además, las principales operadoras de telefonía y cadenas autorizadas también cuentan con promociones bancarias asociadas al lanzamiento.