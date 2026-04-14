Furor y ventas récord por el MacBook Neo. Foto: Apple

El MacBook Neo irrumpió en el mercado como una jugada inesperada de Apple y, en cuestión de días, se transformó en el portátil más exitoso de la compañía en años. Lanzado en marzo de 2026 con un precio base de 599 dólares, el equipo no solo captó la atención de nuevos usuarios, sino que también desbordó todas las previsiones internas de la empresa.

MacBook Neo: el fenómeno de Apple que superó todas las previsiones de ventas

La firma de Cupertino había proyectado fabricar entre 5 y 6 millones de unidades durante 2026, con ensamblaje a cargo de gigantes como Foxconn y Quanta Computer en plantas de Vietnam y China. Sin embargo, la demanda superó en más de un 35% esos cálculos iniciales, obligando a Apple a rediseñar sobre la marcha su estrategia de producción. Ahora, el objetivo es ambicioso: alcanzar los 10 millones de unidades antes de fin de año.

El MacBook Neo de Apple fue lanzado en marzo de 2026 con un precio base de 599 dólares. Foto: Apple

Sin embargo el éxito tiene un cuello de botella claro: el chip. El MacBook Neo funciona con el procesador A18 Pro, el mismo que utiliza el iPhone 16 Pro. En lugar de desarrollar un chip específico para este modelo, Apple optó por aprovechar excedentes de producción. Esa decisión, que permitió reducir costos y ofrecer un precio competitivo, hoy se convirtió en un problema: las reservas están prácticamente agotadas.

Falta de chips y presión sobre TSMC: el gran desafío para sostener el éxito

Retomar la fabricación implica negociar nuevamente con TSMC para reactivar la producción bajo el avanzado nodo N3E de 3 nanómetros, una tecnología actualmente saturada por la alta demanda global. Este escenario podría encarecer los costos y, eventualmente, impactar en el precio final del dispositivo.

El MacBook Neo funciona con el procesador A18 Pro, el mismo que utiliza el iPhone 16 Pro. Foto: Apple

A pesar de las tensiones en la cadena de suministro, el desempeño comercial del MacBook Neo sigue siendo contundente. En mercados clave como España, Francia y Alemania, el equipo ya se posiciona entre los tres portátiles más vendidos en su rango de precio, mientras que los tiempos de entrega se extendieron a entre tres y cuatro semanas.

MacBook Neo representa una cuarta parte de todas las ventas de Mac en Europa

Según la consultora ‘Context’, el Neo ya representa cerca de una cuarta parte de todas las ventas de Mac en Europa, un indicador claro de su impacto en el segmento. El fenómeno deja una conclusión evidente: Apple logró encontrar una fórmula eficaz para seducir a un público que históricamente se mantenía al margen del ecosistema Mac.

El Neo ya representa cerca de una cuarta parte de todas las ventas de Mac en Europa. Foto: Apple

Con una propuesta accesible, especificaciones equilibradas (chip A18 Pro y 8 GB de RAM) y un precio agresivo, el MacBook Neo redefine la gama de entrada de la compañía. Ahora, el desafío no es generar demanda, sino sostenerla sin que la escasez termine por frenar su impulso.