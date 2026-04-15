Elon Musk. Foto: Reuters/Vincent Alban

La apertura del mercado de internet satelital transformó en poco tiempo el acceso a la conectividad en la Argentina. En menos de dos años desde su llegada oficial, Starlink se consolidó como uno de los principales proveedores del país y permitió que cerca de un millón de personas, principalmente en zonas rurales y alejadas, accedieran por primera vez a internet de alta velocidad.

El dato fue destacado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, en una charla ante economistas, donde también mostró un mapa del alcance del servicio.

El avance de Starlink en Argentina. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Según estimaciones de APNIC, Starlik ya está ubicada entre los seis mayores proveedores de internet en la Argentina, con unos 700.000 usuarios. A nivel mundial, supera los 9 millones de clientes.

Sturzenegger también destacó el impacto en la economía. Explicó que actividades como la minería, la energía y el turismo mejoraron gracias a una mejor conexión, y que ahora incluso es más fácil trabajar de forma remota desde lugares alejados. Además, la tecnología permitió avances en el campo, como la agricultura de precisión.

“Las operaciones mineras y energéticas ganaron eficiencia, el turismo se expandió —con establecimientos patagónicos que ahora atraen visitantes que trabajan de forma remota— y la agricultura de precisión pasó a ser viable simplemente instalando una antena satelital en la maquinaria”, expresó.

Satélites Starlink. Unplash

Sin embargo, el punto de inflexión se produjo con la implementación del Decreto 70/23, firmado por el presidente Javier Milei al inicio de su gestión, que habilitó la apertura del mercado de internet satelital en el país. “En pocas semanas empezaron a operar varias empresas, sobre todo Starlink. En 2023 no había usuarios; hoy, un año y medio después, el cambio es total”, explicó el ministro.

En América Latina, Starlink ya tiene cerca del 25% del mercado. Y en Argentina, la empresa espera superar el millón de usuarios en los próximos meses, lo que la convertiría en uno de los países con mayor uso del servicio en el mundo.

Además, desde mayo lanzará un nuevo paquete en el país que permitirá tener wifi en los autos. Será a través de un dispositivo portátil con adaptador de corriente. La idea es llegar a quienes tienen mala señal móvil o poca conectividad mientras viajan, un segmento donde la demanda de internet sigue creciendo.