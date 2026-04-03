La PlayStation 6 podría ser la consola más cara de Sony. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

La próxima generación de consolas de Sony empieza a tomar forma en el terreno de las filtraciones y los rumores. Según distintas fuentes de la industria, la futura PlayStation 6 podría convertirse en la consola más cara que haya lanzado la compañía japonesa, aunque también llegaría con cambios estratégicos en almacenamiento, rendimiento y tamaño de los videojuegos.

La futura PlayStation 6 llegaría con cambios estratégicos en almacenamiento, rendimiento y tamaño de los videojuegos. Foto: Reuters (Claudia Greco)

Diversos reportes citados por el sitio especializado ‘Notebookcheck’ indican que la empresa estaría diseñando una estrategia para evitar repetir las críticas que surgieron con el precio de la PlayStation 5 y, más recientemente, con la PlayStation 5 Pro. El plan consistiría en equilibrar costo y potencia, ajustando algunos componentes clave sin comprometer la experiencia de juego.

PlayStation 6: el plan de Sony para equilibrar potencia y precio

Uno de los cambios más relevantes estaría en el almacenamiento. La compañía apostaría por establecer un SSD de 1 TB como estándar en la nueva consola, descartando versiones iniciales con mayor capacidad que encarecerían aún más el producto.

Para compensar esa capacidad relativamente limitada, Sony trabajaría en reducir deliberadamente el tamaño de los videojuegos mediante tecnologías avanzadas de compresión y una colaboración más estrecha con los estudios de desarrollo. El objetivo sería optimizar el espacio ocupado por cada título y permitir que el almacenamiento alcance para varios juegos sin necesidad de comprar expansiones desde el primer día.

La saga Call of Duty, pueden superar los 200 GB, mientras que varios exclusivos rondan entre los 50 y 100 GB. Foto: Unsplash

La medida responde a una tendencia evidente en la industria. Algunos títulos actuales, como los de la saga Call of Duty, pueden superar los 200 GB, mientras que varios exclusivos de PlayStation rondan entre los 50 y 100 GB. Con nuevos métodos de compresión y pipelines de desarrollo rediseñados, la empresa buscaría reducir significativamente ese peso sin sacrificar calidad gráfica.

Además de mejorar la gestión del espacio, esta optimización podría reforzar uno de los puntos fuertes de la generación actual: la velocidad de carga. El SSD NVMe de la PS5 marcó un salto importante en este aspecto, y se espera que la próxima consola mantenga o incluso supere ese rendimiento.

Qué potencia tendrá la PlayStation 6: procesador, gráficos y memoria

En el plano técnico, el desarrollo de la PlayStation 6 continuaría con la colaboración histórica entre Sony y AMD. Las primeras filtraciones apuntan a un procesador APU personalizado basado en la arquitectura Zen 6 y gráficos RDNA 5.

Esta combinación permitiría ofrecer mejoras importantes en potencia y eficiencia, con objetivos ambiciosos como resolución 8K nativa y un trazado de rayos en tiempo real más avanzado que el actual.

El desarrollo técnico de la PlayStation 6 continuaría con la colaboración histórica entre Sony y AMD. Foto: Reuters (Claudia Greco)

La memoria RAM también daría un salto significativo. Las especulaciones hablan de hasta 24 GB de memoria GDDR7, con velocidades de transferencia superiores a las de la generación actual, lo que ayudaría a manejar mundos más complejos, texturas de mayor resolución y tiempos de carga aún más rápidos.

Otro punto clave sería la retrocompatibilidad. Según las filtraciones, la consola permitiría jugar desde el primer día al catálogo de PS5, una decisión que facilitaría la transición entre generaciones y reforzaría el ecosistema de la plataforma.

Cuánto podría costar la PlayStation 6 y por qué sería la más cara

El costo final del dispositivo podría convertirse en uno de los temas centrales del lanzamiento. El insider especializado en hardware de PlayStation, KeplerL2, sostiene que el precio de la PS6 podría ubicarse entre los 700 y 800 dólares.

El cálculo se basa en un costo de producción estimado cercano a los 760 dólares. Bajo este esquema, Sony podría repetir la segmentación actual del mercado: una versión digital en torno a los 700 dólares y otra con lector de discos que rondaría los 800.

El precio de la PlayStation 6 podría ubicarse entre los 700 y 800 dólares, según los especialistas. Foto: Reuters (Jim Vondruska)

El aumento se explica por varios factores, entre ellos el encarecimiento de los componentes, las tensiones logísticas globales y el salto tecnológico que implicaría la nueva generación.

De esta manera, Sony buscaría un lanzamiento pragmático para la PlayStation 6: almacenamiento de 1 TB optimizado, juegos diseñados para ocupar menos espacio y un hardware más potente que justifique el incremento de precio frente a generaciones anteriores.