Controversia gaming: PlayStation y Sony crean una herramienta con IA para superar obstáculos en los videojuegos

A diferencia de guías, imágenes o videos, la propuesta de la empresa aspira a integrar la ayuda directamente en el propio juego. El objetivo principal es generar una asistencia dinámica, adaptada a las necesidades y contexto de cada partida.

PlayStation y Sony crean una herramienta con IA para superar obstáculos en los videojuegos. Foto: Unsplash.

A lo largo de la vida, muchas personas sufrieron dolores de cabeza con algunas partes de un videojuego. Frente a este problema, Sony patentó una herramienta para PlayStation, con la cual la inteligencia artificial (IA) toma el mando del juego y pasa las etapas más difíciles.

Bajo el nombre de Ghost Player, busca ofrecer una nueva solución tecnológica, que promete transformar la manera en que los jugadores interactúan con los desafíos virtuales y acceden a la ayuda durante sus partidas.

Ghost Player interpreta el desafío específico y selecciona la estrategia más adecuada para avanzar en el videojuego. Foto: Unsplash.

El corazón de la patente Ghost Player reside en la creación de un “fantasma” del jugador, un ente controlado por IA capaz de intervenir para superar obstáculos, resolver puzles o incluso derrotar enemigos en las zonas donde el usuario se haya quedado atascado.

El registro original de esta patente se remonta a finales de 2024, aunque no fue hasta principios de 2026 que la Organización Mundial de Propiedad Intelectual le dio el visto bueno, según informó el medio especializado en videojuegos ‘VGC’.

La IA no se limita a ejecutar soluciones predefinidas por los desarrolladores, sino que interpreta el desafío específico y selecciona la estrategia más adecuada para avanzar, siempre teniendo en cuenta las acciones y el estilo de juego del usuario real.

¿Cómo funcionaría la IA en PlayStation?

El funcionamiento de Ghost Player se aleja de los sistemas de ayuda tradicionales. A diferencia de muchas franquicias, la nueva propuesta de Sony permite que el jugador ceda temporalmente el control a la IA.

Esta puede encargarse de pequeñas secciones complicadas o, en casos extremos, completar niveles enteros sin intervención humana. El resultado es una experiencia de asistencia mucho más orgánica y personalizada.

El funcionamiento de Ghost Player se aleja de los sistemas de ayuda tradicionales. Foto: Unsplash.

“ La magnitud de la ayuda proporcionada dependerá de las preferencias de los desarrolladores y el propio usuario.

En su configuración más básica, Ghost Player podría limitarse a indicar la dirección correcta o mostrar los pasos a seguir, imitando el sistema actual de desafíos de combo en títulos de lucha.

En su versión más avanzada, la IA tomaría el control total del avatar, desplazando al personaje y ejecutando automáticamente todas las acciones necesarias para superar la dificultad.

Accesibilidad y dilemas

Muchos jugadores con dificultades motoras o usuarios que encuentran barreras insalvables en ciertos niveles podrían beneficiarse de una asistencia automatizada, capaz de sobrellevar las partes más exigentes y hacer que la experiencia sea más inclusiva.

La implementación de Ghost Player puede fomentar la pérdida de la dimensión comunitaria de los videojuegos. Foto: Unsplash.

La introducción de una IA que resuelva los desafíos podría alterar la esencia competitiva y social del gaming. Algunos temen que la implementación de Ghost Player pueda fomentar un mayor aislamiento y la pérdida total de la dimensión comunitaria de los videojuegos.