PlayStation, parlantes y más: subastan dispositivos tecnológicos desde $15.000

La Agencia de Recupero de Activos (ARCA) pone a disposición artículos tecnológicos en una subasta pública online.

Subastarán varios productos tecnológicos, entre ellos Play Station 4. Foto: Unsplash.

El próximo jueves 13 de noviembre de 2025, la Agencia de Recupero de Activos (ARCA) llevará a cabo una subasta pública online en donde se ofrecerán diferentes artículos tecnológicos con precios de base de apenas $15.000.

El evento se estará llevando a cabo a través del portal Subastas Banco Ciudad, entre las 11:00 y las 12:05, lo que le permitirá a cualquier persona poder participar de manera online, desde todos los rincones de la Argentina.

Los lotes están almacenados en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, y quienes deseen ver los productos antes de ofertar podrán hacerlo durante la exhibición presencial del 5 de noviembre, en Estrada 4, de 9 a 12 horas.

Los productos tecnológicos que se subastarán

Entre los lotes más destacados figuran 30 parlantes JBL, con un precio base de $35.000 y garantía de $3.500; un equipo de audio portátil Longstar sin caja, desde $15.000; y 25 artículos Sony, entre los cuales se incluyen 19 consolas PlayStation 4 y cuatro joysticks, con un precio base de $96.000 y garantía de $9.600.

Subasta de ARCA. Foto: ARCA.

Además, se subastarán 3.434 dispositivos de almacenamiento, cuyo precio base asciende a $264.000; 49 estéreos para automóvil de las marcas Pioneer y Booster, con base de $40.551; y 43 adaptadores para televisores de Apple y Google, desde $35.000.

Subasta de ARCA. Foto: ARCA.

Según lo informado por el Banco Ciudad, las subastas online ya se han convertido en una alternativa de transparencia y accesibilidad para adquirir productos en excelentes condiciones y a precios muy competitivos.

Para poder participar, aquellos interesados primero deberán registrarse en el portal oficial y cumplir con los requisitos de garantía establecidos para cada lote.