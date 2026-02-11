WhatsApp y una alternativa muy útil. Foto: Unsplash.

Ser incluido en grupos de WhatsApp sin previo aviso es una situación frecuente que puede afectar la experiencia de uso diaria. Sin embargo, la solución está al alcance de cualquier usuario y solo requiere unos pocos pasos dentro de la aplicación.

La aplicación de Meta ofrece una función sencilla que permite evitar que otras personas te agreguen a grupos sin tu consentimiento. Se trata de un cambio de configuración dentro de la app que ayuda a reducir mensajes innecesarios, notificaciones constantes y conversaciones que no resultan de interés.

¿Cómo evitar que te sumen a un grupo de WhatsApp? Foto: Freepik.

¿Cómo hacer para que no te sumen a grupos de WhatsApp sin tu consentimiento?

Para activar esta opción, primero es necesario ingresar a WhatsApp y dirigirse al apartado de Ajustes. Luego, se debe seleccionar la sección Privacidad y, dentro de ese menú, tocar la opción Grupos. Allí aparecen tres alternativas disponibles para configurar quién puede agregarte a un chat grupal.

La primera opción es “Todos”, que permite que cualquier persona, incluso si no está guardada en la agenda, pueda sumarte a un grupo. La segunda alternativa es “Mis contactos”, que limita esa posibilidad únicamente a las personas que figuran en tu lista de contactos.

La mejor manera de administrar quién puede sumarte a un grupo de WhatsApp. Foto: Unsplash.

La tercera opción, “Mis contactos, excepto…”, es la más completa. Esta configuración permite excluir manualmente a determinados contactos y definir con mayor precisión quiénes tienen autorización para agregarte a un grupo.

Si una persona que no tiene permiso intenta sumarte, WhatsApp bloquea automáticamente la acción. En lugar de agregarte directamente, la aplicación envía una invitación privada a través de un chat individual. Allí podrás elegir entre aceptar o rechazar la invitación.

De esta manera, el usuario mantiene el control total sobre su participación en grupos y evita quedar incluido en conversaciones no deseadas. Además, hasta que no se acepta la invitación, el número no aparece visible para los demás integrantes del grupo, lo que también refuerza la privacidad.