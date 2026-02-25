WhatsApp Foto: Freepik

Desde ahora, la clásica tilde única y la desaparición de la foto era la forma de saber si una persona bloqueó a otro usuario en WhatsApp. Sin embargo, hay una manera mucho más fácil de comprobar de forma precisa de que no se trata de un error de la aplicación.

Sin embargo, tras distintas actualizaciones de la aplicación, ese indicador dejó de ser concluyente. Hoy existe una alternativa más certera para verificar si otra persona te bloqueó, directamente desde el propio chat. En este sentido, hay una función poco utilizada dentro del chat que permite comprobarlo de manera más precisa desde el menú de configuración.

Como es la verificación del cifrado de extremo a extremo en WhatsApp Foto: Freepik

La clave está en el cifrado de extremo a extremo: esta herramienta que se encuentra en los chats individuales permite desde ahora saber cuáles son los chats que fueron bloqueados en WhatsApp. Esta función protege mensajes de texto, audios, fotos, videos, documentos, llamadas y videollamadas. Aunque es un estándar dentro de la app, pocos usuarios revisan manualmente su estado.

Paso a paso: cómo comprobar si te bloquearon en WhatsApp

Si sospechás que alguien te bloqueó, podés hacer esta verificación:

Abrí el chat del contacto en cuestión.

Tocá su nombre en la parte superior de la pantalla para ingresar a la información del contacto.

Deslizá hasta encontrar la opción “Cifrado”.

Ingresá en esa sección y observá el mensaje que aparece.

WhatsApp, redes sociales, tecnología, chat, app, REUTERS

Bloqueo en WhatsApp: qué significa cada mensaje

Si ves el aviso: “Se verificó el cifrado de extremo a extremo automáticamente” o aparece el código QR de seguridad, significa que no fuiste bloqueado. Si aparece el mensaje: “Completá la verificación de otra manera”, podría indicar que el contacto te bloqueó.

Si bien esta opción ofrece una señal más concreta que el simple tick, conviene considerar otros indicadores habituales: no poder ver la foto de perfil actualizada, la última conexión o los estados también pueden ser señales de bloqueo.

De esta manera, la verificación del cifrado se suma como una herramienta más precisa dentro de WhatsApp para despejar dudas y entender qué está pasando con un contacto.