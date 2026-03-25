Melania Trump con robot humanoide. Foto: REUTERS

Melania Trump apareció acompañada de un robot humanoide en una cumbre celebrada en la Casa Blanca destinada a empoderar a la infancia a través de la educación y la tecnología.

La primera dama de Estados Unidos fue anfitriona de una reunión con otras 45 primeras damas, entre ellas la francesa Brigitte Macron, y representantes de 28 empresas tecnológicas para presentar su iniciativa ‘Fostering the Future Together’ (Fomentando el futuro juntos).

Melania Trump con robot humanoide. Video: EFE.

Melania Trump sorprendió al aparecer en el evento caminando junto a un robot humanoide de fabricación estadounidense, apodado Figura 3, como símbolo del futuro que la tecnología puede tener en la educación.

Figura 3, el primer humanoide presentado oficialmente en la Casa Blanca, dio la bienvenida a los asistentes con unas breves palabras en varios idiomas y luego se retiró de la sala.

Melania Trump encabezó cumbre de Educación y Tecnología en la Casa Blanca. Foto: EFE

En su discurso de apertura, Melania Trump afirmó que la próxima generación estará marcada por el uso de la inteligencia artificial en el aprendizaje y por el surgimiento de educadores humanoides para estudiar en casa, como Figura 3.

“El futuro de la IA está personificado: tendrá forma humana. Muy pronto, la inteligencia artificial pasará de nuestros teléfonos móviles a humanoides que brindarán utilidad”, dijo.