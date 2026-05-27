Oftalmología en animales. Foto: Freepik.

Los problemas de visión en perros y gatos son más frecuentes de lo que muchos dueños imaginan y, en muchos casos, pueden avanzar silenciosamente hasta afectar seriamente la calidad de vida de las mascotas. Enrojecimiento, manchas en los ojos, lagrimeo excesivo o cambios en el comportamiento pueden ser algunas de las señales de alerta que indican que algo no está bien.

En diálogo con Canal 26, el oftalmólogo veterinario Alan Vater (MN 10283) explicó cuáles son las enfermedades oculares más comunes en animales, cómo detectar si una mascota está perdiendo la vista y qué factores pueden influir, como la edad o ciertas razas con mayor predisposición genética. Además, advirtió sobre errores cotidianos que muchas personas cometen sin saber y que pueden terminar dañando la salud visual de perros y gatos.

Las enfermedades en los ojos más comunes en perros y gatos: señales de alerta

El oftalmólogo explicó que “las enfermedades oftalmológicas son extremadamente frecuentes tanto en perros como en gatos, y muchas veces los primeros signos pasan desapercibidos porque los animales tienden a adaptarse muy bien a la pérdida visual progresiva”.

Además, detalló: “Entre las patologías más comunes encontramos las enfermedades de la superficie ocular —como conjuntivitis, úlceras corneales y ojo seco—, las cataratas, el glaucoma, las enfermedades de retina y las alteraciones palpebrales, especialmente en razas braquicefálicas como el Pug, Bulldog Francés o Shih Tzu”.

Cuáles son los errores comunes que pueden dañar la vista de las mascotas. Foto: Freepik.

En el caso de los gatos, el especialista explicó que se tratan “patologías infecciosas o inflamatorias con bastante frecuencia, asociadas a herpesvirus felino, uveítis o hipertensión arterial sistémica, que incluso puede provocar desprendimiento de retina y ceguera aguda”.

Las señales de alerta más importantes son:

Ojo rojo

Dolor ocular

Lagrimeo excesivo

Secreciones

Opacidad o cambio de color en la córnea

Aumento del tamaño del ojo

Sensibilidad a la luz

Entrecerrar los ojos

Golpes contra objetos

Pupilas muy dilatadas

Cambios bruscos de comportamiento

Según Vater, en el mundo de la oftalmología veterinaria se considera que “un ojo rojo es una urgencia hasta demostrar lo contrario”, ya que enfermedades como el glaucoma o ciertas úlceras profundas pueden evolucionar muy rápido y comprometer la visión de forma irreversible si no se tratan a tiempo.

¿Hay señales de que el animal está perdiendo la vista? ¿Se puede evitar?

“Muchas veces los signos son sutiles porque perros y gatos compensan muy bien usando el olfato, el oído y los ‘bigotes sensoriales’. Por eso, cuando la pérdida visual es progresiva, los tutores suelen notarlo recién en etapas avanzadas o cuando el animal cambia de ambiente”, explicó el oftalmólogo veterinario.

Algunas señales frecuentes son:

Chocar con muebles

Dudar en escaleras

Desorientarse en lugares nuevos

Dificultad para encontrar juguetes o comida

Miedo en la oscuridad

Cambios de conducta o mayor inseguridad al caminar

Las enfermedades en los ojos más comunes en perros y gatos: señales de alerta. Foto: Freepik.

Por otro lado, también explicó que “el tipo de problema ocular también influye. En enfermedades de retina, los primeros síntomas suelen aparecer de noche o con poca luz. En cambio, con cataratas o enfermedades de córnea, muchos animales ven peor durante el día o con mucha iluminación”.

“La edad puede aumentar el riesgo de enfermedades oculares, pero la pérdida de visión no siempre es ‘normal por vejez’. Existen patologías como cataratas, hipertensión o degeneraciones de retina que pueden tratarse o controlarse si se detectan a tiempo”, agregó Vater sobre la salud ocular de los animales.

¿Se puede prevenir? “Para prevenir o retrasar el avance, se recomiendan controles oftalmológicos periódicos, tratar enfermedades como diabetes o hipertensión, evitar la automedicación y consultar rápido ante cualquier cambio en la vista o el comportamiento del animal”.

Cuáles son los errores comunes que pueden dañar la vista de las mascotas

“Uno de los errores más frecuentes es minimizar los síntomas o esperar demasiado antes de consultar. Muchas enfermedades oftalmológicas evolucionan rápidamente y unas pocas horas pueden hacer la diferencia entre conservar o perder la visión”, enfatizó el veterinario.

Además, Alan Vater detalló que otro problema muy común es la automedicación: “El uso de gotas humanas sin indicación veterinaria puede ser extremadamente peligroso. Por ejemplo, algunos colirios con corticoides pueden empeorar gravemente una úlcera corneal y terminar provocando perforaciones o pérdida del ojo”.

n enfermedades de retina, los primeros síntomas suelen aparecer de noche o con poca luz. Foto: Freepik.

También es frecuente el uso casero de té o té de manzanilla para limpiar los ojos, pero no es lo recomendado. “Si bien es una práctica muy popular, puede resultar contraproducente, ya que estas infusiones tienen efecto astringente e incluso pueden irritar aún más la superficie ocular o contaminar el ojo si no están preparadas en condiciones adecuadas. En oftalmología recomendamos evitar cualquier sustancia no formulada específicamente para uso ocular”, informó.

También vemos lesiones asociadas a:

Productos de limpieza

Shampoos

Traumatismos durante el juego

Exposición a plantas o sustancias irritantes

Uso incorrecto de medicamentos

“Cada vez damos más importancia a los controles preventivos. Así como los humanos consultan al oftalmólogo, los animales también deberían tener evaluaciones periódicas, especialmente pacientes geriátricos o razas predispuestas. La oftalmología veterinaria avanzó muchísimo en diagnóstico, microcirugía y preservación visual, y hoy muchas enfermedades que antes terminaban en ceguera pueden tratarse exitosamente si se detectan a tiempo”.