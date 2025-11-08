Hervir cáscaras de mandarina con menta: el tip de oro para limpiar el aire y eliminar los malos olores en el hogar

Se trata de un método natural, económico y fácil de preparar. Cuáles son sus beneficios.

Mandarina. Foto: Unsplash

En los últimos años, cada vez más personas usan métodos naturales para perfumar la casa y a la vez purificar el aire. Uno de los secretos que se hizo más viral en el último tiempo, es el de hervir cáscaras de mandarina con hojas de menta fresca, ya que tiene múltiples propiedades que no solamente perfuman, sino que además hacen bien a la salud.

Esta fórmula sorprendente tiene como clave el vapor que se libera durante la cocción de la mandarina. De el desprende un aroma cítrico y mentolado que ayuda a eliminar los malos olores como el del humo, el de encierro e incluso el de cigarrillo, dejando una sensación de limpieza y bienestar instantánea.

Para qué sirve hervir mandarina y menta Foto: Grok

El secreto detrás de este truco está en los aceites esenciales naturales que contienen tanto la mandarina como la menta. Las cáscaras de mandarina liberan compuestos cítricos como el limoneno, conocidos por su poder desinfectante, antiséptico y desodorizante.

La menta, por su parte, contiene mentol, un componente refrescante que ayuda a neutralizar malos olores, aportar frescura y promover una sensación de aire puro. Esta mezcla crea un efecto natural que purifica el ambiente, reduce la humedad y deja un aroma duradero en el hogar, sin necesidad de usar elementos tóxicos.

Además, la mezcla entre la mandarina y la menta tienen otras funciones poco conocidas:

Ayuda a aliviar el estrés y mejorar el ánimo gracias a las propiedades relajantes de los cítricos.

Ahuyenta insectos como mosquitos y moscas, que evitan los aromas intensos de la menta.

Aporta energía positiva al ambiente, ideal para usar después de limpiar o ventilar los espacios.

Hojas de menta, menta. Foto: Freepik.

Paso a paso: cómo preparar un aromatizante casero con mandarina y menta

Ingredientes

Cáscaras de 2 o 3 mandarinas (pueden ser frescas o secas).

Un puñado de hojas de menta fresca.

1 litro de agua.

Preparación

Colocá el agua en una olla y agregá las cáscaras de mandarina y las hojas de menta. Llevá la mezcla a hervor durante unos 10 a 15 minutos y cuando el vapor empiece a desprenderse, dejá que se distribuya por la casa.

Si querés prolongar el aroma, podés dejar la olla destapada o colocar el líquido en frascos o difusores. Si lo deseás, podés añadir unas gotas de aceite esencial de eucalipto o clavo de olor para potenciar su efecto desinfectante.

Hervir cáscaras de mandarina con menta es un truco económico y sustentable, ya que aprovecha residuos orgánicos que normalmente se descartan. Es una alternativa ideal para quienes buscan mantener el hogar fresco, limpio y perfumado sin recurrir a productos químicos.