Una dermatóloga explicó por qué el aceite de oliva puede favorecer el crecimiento del pelo. Foto: Freepik.

Cuando se trata de cuidado capilar, muchas personas buscan mantener el pelo hidratado, brillante y libre de frizz. Aunque existen numerosos productos específicos para lograrlo, también hay ingredientes naturales y cotidianos que pueden aportar grandes beneficios. Uno de ellos es el aceite de oliva.

De acuerdo con la dermatóloga Ana Molina, este aceite no solo ayuda a mejorar el aspecto del cabello, sino que además podría tener efectos positivos sobre la caída capilar.

“Se ha observado que los fitoestrógenos presentes en el aceite de oliva pueden tener efecto antiandrogénico a través de la inhibición de la enzima 5-alfa-reductasa, que convierte la testosterona en dihidrotestosterona (DHT). La DHT es una de las principales causas de la alopecia androgenética, ya que provoca la miniaturización de los folículos pilosos. Al reducir los niveles de DHT, los fitoestrógenos pueden ayudar a prevenir o ralentizar la progresión de la alopecia androgenética”, explicó la especialista.

Cómo ayuda el aceite de oliva al crecimiento del cabello. Foto: Freepik.

Cómo ayuda el aceite de oliva al crecimiento del cabello

Según detalló Ana Molina, algunos estudios indican que los fitoestrógenos presentes en el aceite de oliva también podrían estimular el crecimiento del pelo.

“Pueden estimular el crecimiento del cabello al mejorar la circulación sanguínea en el cuero cabelludo y aumentar la proliferación de las células de los folículos pilosos”, agregó la dermatóloga.

Estos efectos estarían relacionados con una mejor oxigenación y nutrición del cuero cabelludo, factores fundamentales para fortalecer el cabello y favorecer su crecimiento.

Los beneficios del aceite de oliva aplicado directamente en el pelo

Además de sus posibles efectos sobre la caída capilar, el aceite de oliva también es utilizado de forma tópica para mejorar la apariencia y la salud del cabello.

Aplicado directamente, ayuda a aportar:

nutrición ,

brillo ,

mayor suavidad,

y control del frizz.

El cuero cabelludo también puede verse beneficiado gracias a las propiedades antioxidantes y protectoras de este aceite natural.

Los beneficios del aceite de oliva aplicado directamente en el pelo. Foto: Pinterest

Qué dicen los estudios sobre el aceite de oliva y el cabello

Una investigación publicada en el Journal of Cosmetic Science analizó distintos aceites y sus efectos sobre la hidratación y elasticidad capilar.

Según los resultados, el aceite de oliva logró mejorar significativamente la hidratación del cabello y aumentar su resistencia. Los especialistas atribuyeron estos efectos a su capacidad para penetrar la fibra capilar y a su alto contenido de ácidos grasos esenciales.

En ese mismo estudio también se analizaron sus efectos sobre la dermatitis seborreica del cuero cabelludo. Los investigadores observaron que el aceite ayudaba a disminuir la descamación y la inflamación, mejorando la salud general de la piel.

Por otro lado, una investigación publicada en el International Journal of Trichology evaluó distintos aceites sobre el daño provocado por procesos químicos como tinturas o decoloraciones.

En este caso, Ana Molina señaló que “el aceite de oliva se mostró eficaz para reducir el daño, gracias a sus propiedades emolientes y protectoras que ayudan a mantener la integridad de la cutícula del cabello”.