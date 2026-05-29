Kendall Jenner. Foto: Instagram @kendalljenner

Kendall Jenner continúa consolidándose como una de las figuras más influyentes de la moda y la belleza. Ahora, la modelo y empresaria suma un nuevo rol a su carrera: el de Embajadora Global de Fragancias de Emporio Armani, convirtiéndose en la imagen de POWER OF YOU, la nueva creación de la firma italiana que busca conquistar a una nueva generación de consumidoras. La fragancia fue una de las últimas aprobadas por Giorgio Armani antes de su fallecimiento en septiembre de 2025 y representa una apuesta por una perfumería femenina que combina fuerza, luminosidad y confianza.

Cómo es POWER OF YOU, el nuevo perfume de Emporio Armani

Diseñado por las perfumistas Nisrine Bouazzaoui Grillié y Nadège Le Garlantezec, POWER OF YOU fue pensado para mujeres que buscan expresar su personalidad y seguridad a través de una fragancia con identidad propia.

La composición se abre con un acorde vibrante de maracuyá (fruta de la pasión), una nota fresca y chispeante que aporta energía desde el primer instante. En el corazón aparece el frangipani, una flor de carácter solar y exótico que suma luminosidad y feminidad. Finalmente, el perfume se asienta sobre una base de vainilla cálida y envolvente, que aporta profundidad y una faceta gourmand elegante, dejando una estela dulce, moderna y sofisticada.

Cómo es POWER OF YOU, el nuevo perfume de Emporio Armani. Foto: ARMANI.

Desde la marca describen la fragancia como una propuesta pensada para mujeres que abrazan su propia luz e inspiran a quienes las rodean, transformando su presencia en una expresión de empoderamiento compartido.

Sobre POWER OF YOU, Kendall Jenner destacó su personalidad vibrante y moderna. “Es una fragancia muy divertida. Es energética, muy frutal y se siente realmente viva”, afirmó. Además, señaló que el aroma le genera cierta nostalgia porque le recuerda a momentos compartidos con sus amigas durante la adolescencia, cuando solía elegir perfumes más dulces.

La modelo también describió el perfume como una creación “magnética, intensa y realmente sensual”, resaltando especialmente el equilibrio entre las notas frutales y la calidez de la vainilla, una combinación que se convirtió en el sello distintivo de este lanzamiento de Armani Beauty.

El frasco joya que acompaña el lanzamiento del perfume favorito de Kendall Jenner

Uno de los detalles más llamativos de POWER OF YOU es su diseño. El perfume se presenta en un frasco de inspiración joya en tonos rubí, pensado para reflejar la intensidad y la energía de la fragancia. La estética combina elegancia y modernidad, alineándose con el concepto de una mujer segura, auténtica y con una personalidad magnética.

El frasco joya que acompaña el lanzamiento. Foto: ARMANI.

Por qué Kendall Jenner fue elegida por Armani

La elección de Kendall Jenner como nueva imagen de Emporio Armani no fue casual. Según explicó Richard Pinabel, responsable de Armani Beauty, la modelo representa una conexión directa con la cultura contemporánea y con las nuevas generaciones, especialmente con la Generación Z.

La campaña fue dirigida por el reconocido cineasta Gordon von Steiner, quien retrata a Jenner conectada con la esencia de la fragancia a través de una narrativa visual enfocada en la confianza, la autenticidad y el poder personal.

Además, la modelo mantiene una estrecha relación con la industria de la belleza. Desde 2023 también forma parte del universo de L’Oréal, grupo que desarrolla desde hace décadas las líneas de perfumes, maquillaje y cuidado de la piel de Armani Beauty.

“Sumarme a la familia Emporio Armani fue una decisión natural. Siempre me encantó cómo la marca te impulsa a ser simplemente vos mismo”, expresó Jenner al referirse a su incorporación como Embajadora Global de Fragancias.

Por qué Kendall Jenner fue elegida por Armani. Foto: Instagram @kendalljenner

Cuánto cuesta el perfume POWER OF YOU de Armani

El nuevo perfume POWER OF YOU de Emporio Armani tiene un precio sugerido de 219.000 pesos para la presentación de 50 ml. Con su combinación de maracuyá, frangipani y vainilla, junto con el respaldo de una figura global como Kendall Jenner, la fragancia se posiciona como uno de los lanzamientos más destacados de Armani Beauty y una de las apuestas más fuertes de la marca para los próximos años.