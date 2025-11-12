Ideal para turistas: el truco definitivo para lavar la ropa sucia en un viaje en carpa o auto
A la hora de emprender un viaje, una de las cuestiones que se presenta es la ropa sucia o mojada. Siempre que se realiza una caminata, excursión o salidas a parques acuáticos, ese detalle puede arruinar el momento.
Sin embargo, existe un truco sencillo para muchos viajeros y que es uno de los más recomendados: un lavado rápido sin depender de lavarropas.
El truco para lavar una prenda en cualquier aventura
La técnica consiste en colocar una prenda en una bolsa hermética, agregar agua y jabón neutro, cerrarla y agitar durante algunos minutos. Después se debe enjuagar con agua limpia, escurrirla y dejar que se seque al sol.
Este proceso es útil para cualquier viajero ya que no requiere de instalaciones o lavaderos y puede funcionar para quienes viajan en auto o carpa. Además de ser práctico, este truco también ayuda al medio ambiente ya que evita el consumo excesivo de agua y se adapta al turismo responsable.
También podría interesarte
Paso a paso para incorporar el truco
- Llevar una bolsa hermética de un tamaño adecuado para que la prenda de ropa “se pueda mover” con facilidad.
- Tener a mano jabón neutro o en barra rallado, y agua para poner en la bolsa
- Elegir un lugar con sol o viento para el secar la prenda.
Desde ojotas hasta el cargador del celular: los artículos más olvidados por argentinos cuando se van de viaje
Para muchas personas, hacer la valija puede parecer un verdadero desafío, ya que nunca saben que llevar o incluso, pueden llegar a olvidarse de algún objeto importante que podría llegar a arruinar por completo el viaje. De hecho, según una encuesta, los argentinos son los huéspedes que más cosas olvidan en hospedajes cuando se van de vacaciones.
La plataforma internacional de viajes Booking indicó que los artículos que quedan en hoteles, casas y otros alojamientos van desde productos de higiene personal, hasta medicamentos, ropa e incluso equipamiento electrónico.
Los datos surgen de un sondeo realizado por Booking a 4000 personas de Argentina, Brasil, Colombia y México mayores de 18 años, que hayan viajado al menos una vez en el último año. De hecho, los objetos más olvidados a nivel general son estos:
- Adaptadores de electricidad. Se ubicó en primer lugar con el 29%.
- Pijamas. Según el sondeo, el 21% de los viajeros se olvidan de sumarla a su bolso.
- Medicamentos. El 19% de los jóvenes de entre 25 y 34 años aseguró que no guarda ningún tipo de analgésico.
- Cepillo de dientes (17%). Es un clásico descuido entre jóvenes de 18 a 24 años.
- Peine o cepillo (16,5%). Los más jóvenes son los que no lo guardan en sus valijas.
- Cargador de celular (14%). A diferencia de los anteriores elementos, los cargadores son olvidados por los viajeros de entre 55 y 64 años.
- Ojotas. El 13% de los encuestados aseguró que es el calzado que más se olvidan de empacar.
- Desodorante y ropa interior. El 10% y 8% de los argentinos suele olvidarse de guardarlos cuando viaja, especialmente, los hombres.