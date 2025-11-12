Ideal para turistas: el truco definitivo para lavar la ropa sucia en un viaje en carpa o auto

Existe un truco sencillo para muchos viajeros y que es uno de los más recomendados. El tip que no podés dejar pasar si sos amante de los viajes.

A la hora de emprender un viaje, una de las cuestiones que se presenta es la ropa sucia o mojada. Siempre que se realiza una caminata, excursión o salidas a parques acuáticos, ese detalle puede arruinar el momento.

Sin embargo, existe un truco sencillo para muchos viajeros y que es uno de los más recomendados: un lavado rápido sin depender de lavarropas.

El truco para lavar una prenda en cualquier aventura

La técnica consiste en colocar una prenda en una bolsa hermética, agregar agua y jabón neutro, cerrarla y agitar durante algunos minutos. Después se debe enjuagar con agua limpia, escurrirla y dejar que se seque al sol.

Este proceso es útil para cualquier viajero ya que no requiere de instalaciones o lavaderos y puede funcionar para quienes viajan en auto o carpa. Además de ser práctico, este truco también ayuda al medio ambiente ya que evita el consumo excesivo de agua y se adapta al turismo responsable.

Paso a paso para incorporar el truco

Llevar una bolsa hermética de un tamaño adecuado para que la prenda de ropa “se pueda mover” con facilidad. Tener a mano jabón neutro o en barra rallado, y agua para poner en la bolsa Elegir un lugar con sol o viento para el secar la prenda.

Desde ojotas hasta el cargador del celular: los artículos más olvidados por argentinos cuando se van de viaje

Para muchas personas, hacer la valija puede parecer un verdadero desafío, ya que nunca saben que llevar o incluso, pueden llegar a olvidarse de algún objeto importante que podría llegar a arruinar por completo el viaje. De hecho, según una encuesta, los argentinos son los huéspedes que más cosas olvidan en hospedajes cuando se van de vacaciones.

La plataforma internacional de viajes Booking indicó que los artículos que quedan en hoteles, casas y otros alojamientos van desde productos de higiene personal, hasta medicamentos, ropa e incluso equipamiento electrónico.

Los datos surgen de un sondeo realizado por Booking a 4000 personas de Argentina, Brasil, Colombia y México mayores de 18 años, que hayan viajado al menos una vez en el último año. De hecho, los objetos más olvidados a nivel general son estos: