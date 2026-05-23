El nuevo crucero de lujo que debutará en la Argentina con destinos soñados y rutas inéditas. Foto: Wikipedia

La temporada de cruceros 2026/2027 promete marcar un antes y un después para quienes eligen viajar desde la Argentina. Por primera vez, un barco de última generación partirá desde el puerto de Buenos Aires para recorrer algunos de los destinos más buscados de Sudamérica. El debut del MSC Seaview y el regreso del MSC Splendida posicionan a la capital argentina como uno de los principales centros de operaciones de cruceros en la región.

La propuesta de MSC Cruceros combina entretenimiento de primer nivel, itinerarios internacionales y servicios premium para atraer tanto a viajeros locales como internacionales. Con recorridos por Brasil y Uruguay, la temporada 2026/2027 apunta a transformar la experiencia tradicional de vacaciones en alta mar.

MSC Seaview: el nuevo crucero que zarpa desde Buenos Aires en 2026

El gran protagonista de la temporada será el MSC Seaview, que debutará en Sudamérica con 13 salidas de siete noches entre el 10 de diciembre de 2026 y el 4 de marzo de 2027.

El gran protagonista de la temporada será el MSC Seaview, que debutará en Sudamérica con 13 salidas de siete noches. Foto: MSC Cruceros

Los itinerarios incluirán escalas en destinos turísticos destacados como Santos, Balneario Camboriú y Punta del Este. Además, una salida especial prevista para el 14 de enero sumará una parada en Montevideo.

El barco fue diseñado para potenciar la conexión con el mar. Sus pasarelas con suelo de cristal permiten caminar sobre el océano, mientras que las amplias cubiertas abiertas ofrecen vistas panorámicas durante toda la travesía.

El atrio de cuatro cubiertas con paredes de cristal y techo LED se convierte en uno de los espacios más impactantes. Foto: MSC Cruceros

En el interior, el atrio de cuatro cubiertas con paredes de cristal y techo LED se convierte en uno de los espacios más impactantes. La propuesta se completa con música en vivo, espectáculos y actividades diarias pensadas para todas las edades.

MSC Splendida: rutas por Brasil y Uruguay con servicios de lujo

La otra gran apuesta de MSC Cruceros será el regreso del MSC Splendida, que operará desde el 3 de diciembre de 2026 hasta el 31 de marzo de 2027.

La otra gran apuesta de MSC Cruceros será el regreso del MSC Splendida que operará hasta el 31 de marzo de 2027. Foto: Wikipedia

El barco realizará 14 salidas de ocho y nueve noches con recorridos por ciudades emblemáticas de Brasil y Uruguay como Río de Janeiro, Búzios, Ilhabela, Ilha Grande y Balneario Camboriú.

Uno de los puntos más atractivos será la posibilidad de recibir el Año Nuevo frente a los fuegos artificiales de Copacabana, uno de los eventos más famosos del mundo para celebrar la llegada del 2027.

El MSC Splendida ofrecerá siete restaurantes internacionales, bares, cuatro piscinas y 12 jacuzzis, entre otros lujos. Foto: MSC Cruceros

A bordo, el MSC Splendida ofrecerá siete restaurantes internacionales, bares, cuatro piscinas, 12 jacuzzis, spa balinés, gimnasio, teatro, cine 4D y simulador de Fórmula 1. También, contará con sectores especialmente diseñados para niños y adolescentes.

MSC Yacht Club: la experiencia premium dentro del crucero

Para quienes buscan un nivel superior de exclusividad, el MSC Splendida contará con el MSC Yacht Club, un espacio privado con 71 suites, restaurante exclusivo, lounge reservado y piscina independiente.

El servicio incluye atención personalizada con mayordomo y conserjería, además de bebidas premium, wifi y prioridad en embarques, desembarques, excursiones y acceso a espectáculos.

Esta propuesta apunta a viajeros que buscan combinar confort, privacidad y servicios personalizados durante toda la experiencia a bordo.

Grand Voyage 2027: los cruceros que unirán Sudamérica con Europa

Tanto el MSC Seaview como el MSC Splendida ofrecerán la posibilidad de realizar un Grand Voyage de 22 noches. Foto: MSC Cruceros

Tanto el MSC Seaview como el MSC Splendida ofrecerán la posibilidad de realizar un Grand Voyage de 22 noches rumbo a Europa.

El MSC Seaview partirá el 4 de marzo de 2027 y el MSC Splendida hará lo propio el 31 de marzo. Estas travesías permitirán conectar Sudamérica y Europa en un recorrido de larga distancia que transforma el trayecto en parte esencial de las vacaciones.

Con esta programación, MSC Cruceros apuesta a redefinir el turismo marítimo en la región, con barcos de última generación, experiencias premium y rutas internacionales que tendrán a Buenos Aires como uno de los grandes puntos de partida de la temporada.