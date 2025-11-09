No los olvides en tu viaje: los artículos que los argentinos siempre pasan por alto a la hora de armar la valija

Un relevamiento realizado por Booking detalló cuáles son los objetos que los turistas siempre dejan fuera del bolso a la hora de irse de viaje. El listado completo para que no los omitas estas vacaciones.

Valija. Foto: Unsplash.

¿A quién no le pasó llegar al destino de sus vacaciones y darse cuenta de que se olvidó un objeto clave? Salir corriendo a comprar adaptadores, cargadores o medicamentos en otro país no es agradable, pero suele suceder. Ahora, para los más despistados, una encuesta reveló cuáles son los objetos personales que los argentinos suelen olvidar con mayor frecuencia antes de viajar.

Según un relevamiento realizado por la plataforma internacional de turismo Booking.com, los descuidos son variados y van desde productos de cuidado personal hasta artículos más importantes, como los medicamentos.

El estudio muestra que los adaptadores eléctricos lideran la lista de los elementos más olvidados, con un 29% de menciones. Detrás aparecen los pijamas (21%) y los medicamentos (19%). Aun así, el ranking también incluye otros objetos que sorprenden.

Los artículos que los argentinos siempre pasan por alto a la hora de armar la valija.

Los resultados surgen a partir de un sondeo a 4.000 personas mayores de 18 años de Argentina, Brasil, Colombia y México, que hayan realizado al menos un viaje durante el último año.

Preparar la valija: los 9 objetos más olvidados por los argentinos a la hora de hacer un viaje

La encuesta reveló cuáles son los nueve elementos que los argentinos más olvidan al momento de hacer la maleta para viajar:

Adaptadores de electricidad (29%) : las mujeres son quienes más se los olvidan 33%, los hombres 25%, en franja etaria los más 65 con 49%. En la provincia de Buenos Aires, 37% están los viajeros más olvidadizos de adaptadores.

Pijamas (21%) : las mujeres son las que más se los olvidan 24% y los hombres 17%. Los de 55 a 64 lideran el ranking de los pijamas con 25%. También los viajeros de la provincia de Buenos Aires son los que más se olvidan de los pijamas.

Medicamentos (19%): en este caso, los hombres (20%) de 25 a 34 años son un poco más olvidadizos que las mujeres (18%). Y los del Noreste (Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones) son quienes más problemas tienen a la hora de poner los remedios en la valija.

Cambios en los medicamentos. Foto: Freepik

Cepillo de dientes (17%) : sin lugar a dudas un clásico del olvido. Los hombres (18%) lideran los olvidos del cepillo por sobre las mujeres (16%). Los más jóvenes, 18 a 24 años, lideran en franja etaria y los del Noroeste con 33% (Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero) marcan tendencia, a nivel país, para el horror de los dentistas.

Cepillo o peine (16,5%): los hombres (19%) se lo olvidan más que las mujeres (14%). Los más jóvenes 18 a 24 años pareciera que le escapan tanto al cepillo de dientes como al peine y el cepillo porque también son los que más se los dejan en el baño y no lo suman a la valija. A nivel región lideran los patagónicos (La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Neuquén).

Ojotas (13%): clásico del verano, en la playa, río o pileta, las ojotas que curiosamente se las olvidan por igual hombres y mujeres (13%). Los +65 son quienes más se las olvidan en cuanto a las edades. Los que lideran su olvido, cordobeses, santafesinos y entrerrianos.

Las ojotas no pueden faltar en los destinos con playa. Foto: Unsplash.