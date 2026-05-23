El destino ideal para jubilados. Foto: NA.

En la provincia de Entre Ríos hay un destino que se destaca por enamorar a los jubilados y que se consolidó como una de las grandes referencias del turismo termal argentino: Federación, una ciudad pensada para el descanso, con aguas termales de alta calidad y un entorno natural que invita a bajar un cambio lejos del turismo masivo.

Ubicada a orillas del majestuoso lago Salto Grande, Federación se transformó en una opción cada vez más elegida para escapadas de fin de semana largo y feriados, especialmente durante el verano y el Carnaval, gracias a su infraestructura moderna y a una propuesta turística enfocada en el bienestar.

Federación es considerada una de las cunas del turismo termal en la Argentina. Sus aguas emergen de napas subterráneas a más de 1.200 metros de profundidad y son reconocidas por sus propiedades terapéuticas, que ayudan a aliviar el estrés, relajar los músculos y mejorar el cuidado de la piel.

Parque Termal de Federación. Foto: NA.

El Parque Termal de Federación es el principal atractivo del destino. El complejo cuenta con piscinas de distintas temperaturas, sectores cubiertos y al aire libre, amplios espacios verdes y áreas especialmente pensadas para el relax, lo que permite disfrutar de la experiencia durante todo el año.

En los últimos años, el parque sumó propuestas complementarias como spa, masajes y tratamientos de bienestar, lo que terminó de posicionar a Federación como un verdadero oasis termal dentro del Litoral argentino, con servicios de calidad y un entorno cuidado.

Pero Federación no es solo termas. Su historia está marcada por un hecho singular: en la década de 1970, el antiguo pueblo quedó bajo las aguas del embalse de Salto Grande, lo que obligó a relocalizar por completo la ciudad. Este proceso impulsó una planificación urbana moderna y una fuerte apuesta al turismo como motor de desarrollo.

Parque Termal de Federación. Foto: NA.

Qué hacer en Federación

Además de disfrutar de las termas, Federación ofrece propuestas ideales para quienes buscan actividades tranquilas al aire libre. El lago Salto Grande permite realizar paseos en lancha, pesca deportiva y caminatas por la costanera, uno de los espacios más concurridos por visitantes y vecinos.

La ciudad también invita a recorrerla sin apuro, con plazas bien cuidadas, ferias artesanales y una oferta gastronómica que combina platos típicos del Litoral con propuestas modernas, especialmente durante la temporada alta.

El perfil de Federación se completa con un ritmo calmo, calles ordenadas y una escala urbana que permite moverse con facilidad, lo que la convierte en una alternativa ideal para descansar lejos de los grandes centros turísticos.

Parque Termal de Federación. Foto: NA.

Cuánto cuesta la entrada a las Termas de Federación

El valor de la entrada al Parque Termal de Federación para el verano y los feriados de Carnaval 2025 es el siguiente:

Adultos: $22.000

Niños: $11.500

Jubilados: $14.500

Los precios incluyen el acceso a las piscinas y a las instalaciones generales del complejo. Los servicios de spa y tratamientos especiales se contratan de manera adicional.

Cómo llegar a Federación

Desde la Ciudad de Buenos Aires, el recorrido total es de aproximadamente 480 kilómetros. El acceso principal es por la Ruta Nacional 14, en un trayecto directo y de fácil circulación hacia el Litoral.

Federación también cuenta con servicios de ómnibus de larga distancia que la conectan con distintas ciudades del país, lo que facilita la llegada para quienes buscan una escapada termal sin necesidad de viajar en auto.